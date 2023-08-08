إليسا تعبر عن حبها لمصر بهذه الطريقة

إليسا، نشرت النجمة اللبنانية إليسا صورة لها مع علم مصر عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

وعلقت إليسا على الصورة قائلة: "تغريدة في حب مصر".

إليسا

وأحيت النجمة إليسا مؤخرا حفلا ضخما ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وسط حضور جماهيري كبير، وتألقت خلال الحفل بباقة من أجمل أغنياتها.

مهرجان العلمين الجديدة

ويشارك في مهرجان العلمين الجديدة عدد كبير من نجوم الوطن العربي، ومن الأسماء التي تشارك في المهرجان إليسا والموسيقار عمر خيرت، وكذلك راغب علامة ونانسي عجرم، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن مجموعة من الأسماء الجديدة خلال الأيام القادمة، من بينهم نجوم عالميين.

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ويشهد المهرجان عددا من الفعاليات المهمة على مدار 44 يومًا، حيث انطلق المهرجان من يوم 13 يوليو، ويستمر حتى 26 أغسطس.

وفعاليات المهرجان لن تقتصر فقط على الحفلات الفنية، حيث يشهد أيضًا سباق سيارات وعروض طائرات Rc، وتحدي جيت سكي، وبطولات ترياثلون سباق ثلاثي، وبادل وتجديف وكرة قدم شاطئية، بجانب موكب الفراعنة للسيارات يضم 100 سيارة فارهة تجوب الشوارع من سفاجا إلى العلمين الجديدة.

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