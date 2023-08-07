الإثنين 07 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

يضم 12 أغنية، كل ما تريد معرفته عن ألبوم إليسا الجديد

إليسا، فيتو
إليسا، فيتو

ألبوم اليسا الجديد، ينتظر عشاق ملكة الإحساس إليسا كل جديد عن أحدث ألبوماتها الغنائية، والذي تقدم النجمة اللبنانية من خلاله وجبة غنائية دسمة ومتنوعة.

 

تفاصيل ألبوم إليسا الجديد

وكشفت إليسا عن تفاصيل أحدث ألبوماتها الذي قاربت على الانتهاء منه، وأشارت إلى أنه سوف يضم ١٢ أغنية جديدة، ستكون من ضمنها أغنية أنا بتمايل على الـ Beat التي تم إطلاقها مؤخرًا والتي حققت نجاحًا كبيرًا.

موعد إطلاق البوم اليسا الجديد

ومن المقرر إطلاق البوم اليسا الجديد في شهر أكتوبر المقبل وقررت إليسا طرح أغاني سينجل في موسم الصيف الحالي بعد النجاح  الذي حققته أغنيتها الأخيرة والتي أصدرتها كفيديو كليب.

 

وأكدت إليسا أنها بالرغم من أنها تفضل دومًا تصوير أغنياتها في فيديو كليب إلا أن الأغنية التي سوف تصدرها قريبا لن يتم تصويرها كفيديو كليب.

 

لقاء إليسا وهدير أبو زيد

 أجرت المذيعة هدير أبو زيد لقاء خاصا لبرنامج التاسعة مع النجمة اللبنانية إليسا على هامش حفلها في مهرجان العلمين الجديدة.

 

وتتحدث إليسا خلال اللقاء عن حبها لمصر والشعب المصري مؤكدة أنها لا تتأخر على مصر أبدا.

 

حب إليسا لمصر

وتقول إليسا خلال اللقاء: مودي بيكون حلو لما باجي مصر، وأستعد جيدا، وأعرف مدى حب الجمهور المصري لي".

 

وتحدثت أيضا عن حفلها الخيري الذي أحيته سابقا بدعوة من الدكتور مجدي يعقوب وقالت إن الفنان يجب أن يكون لديه رسالة ودور مجتمعي طول الوقت لأن الفن رسالة في حد ذاته.

 

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مهرجان العلمين الجديدة

ويشارك في مهرجان العلمين الجديدة عدد كبير من نجوم الوطن العربي، ومن الأسماء التي تشارك في المهرجان إليسا والموسيقار عمر خيرت، وكذلك راغب علامة ونانسي عجرم، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن مجموعة من الأسماء الجديدة خلال الأيام القادمة، من بينهم نجوم عالميين.

 

ويشهد المهرجان عددا من الفعاليات المهمة على مدار 44 يومًا، حيث انطلق المهرجان من يوم 13 يوليو، ويستمر حتى 26 أغسطس.

 

وفعاليات المهرجان لن تقتصر فقط على الحفلات الفنية، حيث يشهد أيضًا سباق سيارات وعروض طائرات Rc، وتحدي جيت سكي، وبطولات ترياثلون سباق ثلاثي، وبادل وتجديف وكرة قدم شاطئية، بجانب موكب الفراعنة للسيارات يضم 100 سيارة فارهة تجوب الشوارع من سفاجا إلى العلمين الجديدة. 

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