الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

تعرف على أشهر روايات واسيني الأعرج فى عيد ميلاده الـ 69

الروائي الجزائري
الروائي الجزائري واسيني الأعرج، فيتو

واسيني الأعرج، هو كاتب وروائي وأديب وأكاديمي جزائري، يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 69 حيث ولد فى 8 أغسطس 1954 بقرية سيدى بوجنان.

يعتبر واسيني الأعرج أحد أهم الأصوات الروائية في الوطن العربي، فقد تميزت أعماله بالحس الفني الواضح والنزعة الطبيعية الجذابة، كما ألف العديد من الروايات المشهورة. 

 

مسيرة واسينى الأعرج الأدبية والعلمية 

حصل واسيني الأعرج على درجة البكالوريوس في الأدب العربي من جامعة الجزائر، وحصل على درجة الماجستير والدكتوراه من جامعة دمشق، عندما أنهى دراسته عاد إلى الجزائر وشغل منصبًا أكاديميًا في جامعته، جامعة الجزائر. وواصل تعليمه حتى عام 1994، وبعدها اضطر عند اندلاع الحرب الأهلية في الجزائر في التسعينيات إلى مغادرة البلاد، ثم انضم إلى جامعة السوربون بفرنسا لدراسة الأدب العربي. 

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إنجازات واسينى الأعرج الأدبية 

قدم الروائي الجزائري واسيني الأعرج عددا كبيرا من الأعمال الأدبية إلى المكتبة العربية فبلغ عدد الروايات التى كتبها 25 رواية، ومجموعة قصصية واحدة، وكتابان. 

ويكتب واسيني الأعرج باللغتين العربية والفرنسية، مثلت روايته الليلة السابعة بعد الألف بجزأيها: رمل الماية والمخطوطة الشرقية، قدرته التجديدية، حيث أثارت نقدا واسعا، فقد حاور فيها ألف ليلة وليلة، لا من موقع ترديد التاريخ واستعادة النص، ولكن من هاجس الرغبة في استرداد التقاليد السردية الضائعة وفهم نظمها الداخلية التي صنعت المخيلة العربية في غناها وعظمة انفتاحها.

أشهر روايات واسينى الأعرج 

ومن أشهر روايات الكاتب واسينى الأعرج طوق الياسمين، الليلة السابعة بعد الألف، رماد الشرق، مملكة الفراشة، سيدة المقام، حارسه الظلال، ذاكرة الماء، البوابة الزرقاء، نساء كازانوفا، ومي ليالي إيزيس كوبيا ثلاثمائة ليلة وليلة في جحيم العصفوريّة وهى الرواية التى ينتظر الأعرج تحويلها إلى مسلسل درامي، وتتناول جانب من حياة الأديبة مي زيادة. 

جوائز واسيني الأعرج الأدبية 

حصل الروائي واسيني الأعرج على العديد من الجوائز الأدبية، ففي سنة 1997، اختيرت روايته حارسة الظلال (ضمن أفضل خمس روايات صدرت بفرنسا، ونشرت في أكثر من خمس طبعات متتالية بما فيها طبعة الجيب الشعبية، وفى عام 2001 حصل على جائزة الرواية الجزائرية على مجمل أعماله، وفى عام 2006 حصل على جائزة المكتبيين الكبرى عن روايته: كتاب الأمير، التي تمنح عادة لأكثر الكتب رواجا واهتماما نقديا.

أما فى عام 2007 على جائزة الشيخ زايد للكتاب (فئة الآداب)، فى عام 2010 حصل على الدرع الوطني لأفضل شخصية ثقافية من اتحاد الكتاب الجزائريين وكذلك على جائزة أفضل رواية عربية عن روايته البيت الأندلسي، وفى عام 2013 حصل على جائزة الابداع الأدبي التي تمنحها مؤسسة الفكر العربي ببيروت عن روايته أصابع لوليتا، وفى عام 2015 على جائزة كتارا للرواية العربية عن روايته مملكة الفراشة.

وترجمت أعمال واسيني الأعرج  إلى العديد من اللغات الأجنبية من بينها: الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، السويدية، الدانمركية، العبرية، الإنجليزية والإسبانية.

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