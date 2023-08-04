السبت 05 أغسطس 2023
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منوعات

المرصد الأوروبي يحذر: المحيطات تسجل حرارة قياسية جديدة

المحيطات، فيتو
المحيطات، فيتو

حطمت المحيطات العالمية رقمًا قياسيًا جديدًا في الحرارة السطحية هذا الأسبوع، مع بلوغها 20,96 درجة مئوية، وفقًا لبيانات نشرها المرصد الأوروبي «كوبرنيكوس»، اليوم الجمعة.

 

وقالت متحدثة لوكالة «فرانس برس» إن حرارة سطح المحيطات "بلغت 20,96 درجة مئوية في 30 يوليو 2023 وفقا لقاعدة بيانات المرصد ERA5في حين أن الرقم القياسي السابق بلغ 20,95 درجة مئوية في مارس 2016".

 

وتتعلق هذه البيانات بالمحيطات الواقعة بين خطي العرض 60 شمالًا وجنوبًا، ومن ثم فهي لا تشمل المناطق القطبية.

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الحرارة الزائدة من نظام الأرض الناتج عن النشاط البشري

وتمتص المحيطات 90% من الحرارة الزائدة من نظام الأرض الناتج عن النشاط البشري خلال العصر الصناعي.

ويستمر تراكم الطاقة هذا في الزيادة مع تراكم غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي.

ووصف بيرس فورستر، الأستاذ في جامعة ليدز في المملكة المتحدة، بيانات «كوبرنيكوس» بأنها قوية جدًا، مشيرًا إلى أنه تم تأكيدها من خلال ملاحظات الأقمار الاصطناعية وقراءات درجة الحرارة مباشرة في البحر من على متن السفن والعوامات.

وقال الأستاذ المتخصص في تغير المناخ: تشكل موجة الحرارة التي تضرب المحيطات تهديدًا مباشرًا لبعض الكائنات البحرية، ونحن نرصد علامات ابيضاض المرجان في فلوريدا كنتيجة مباشرة لذلك، وأتوقع المزيد من العواقب السلبية.

 

المحيطات تسجل حرارة قياسية جديدة

وفي الأسبوع الماضي، سُجل في شمال الأطلسي متوسط حرارة لم يسبق قياسه من قبل مع بلوغ حرارة المياه السطحية القياسية 24,9 درجة مئوية في المتوسط في 26 يوليو موفقًا لبيانات وكالة مراقبة المحيطات والغلاف الجوي الأمريكية «NOAA».

وعادة، تصل درجات الحرارة في شمال الأطلسي عمومًا إلى ذروتها في سبتمبر.

ومنذ مارس وهو الشهر الذي يبدأ فيه انتشار الدفء في مياه شمال الأطلسي بعد الشتاء، يتحرك منحنى درجات الحرارة أعلى بكثير من السنوات السابقة، مع اتساع الفجوة بشكل أكبر في الأسابيع الأخيرة.

ومن ثم، أصبح شمال الأطلسي نقطة مراقبة رمزية لارتفاع حرارة محيطات الكوكب تحت تأثير الاحتباس الحراري الناجم عن غازات الدفيئة.

وقبل أيام قليلة، تجاوز البحر الأبيض المتوسط سجله الحراري اليومي مع تسجيله 28,71 درجة مئوية في المتوسط، وفقًا لمركز الأبحاث البحرية الرئيسي الإسباني.

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