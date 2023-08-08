مأساة جديدة في السودان، تحلل الجثث في الشوارع بسبب العجز عن دفنها (فيديو)

أسفرت المعارك الدائرة في السودان عن نتائج كارثية، ومشاهد مأساوية، بين فرار عدة ملايين من بيوتهم، إلى دول مجاورة، وموت المئات لنقص الأدوية، والمتطلبات العلاجية، فضلا عن الأزمة الغذائية؛ ما يهدد بمجاعة.

وآخر تلك التداعيات، ما تعيشه العاصمة السودانية الخرطوم، من معاناة مضاعفة بسبب تبعات الصراع المستمر منذ منتصف أبريل، فإلى جانب القتل والدمار والتشريد، ترتفع المخاوف من انتشار الأوبئة والأمراض، مع انتشار الجثث في الشوارع وتحللها، بسبب عجز النظام الصحي وخروج معظم المستشفيات عن الخدمة.

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تحلل جثث القتلى في شوارع الخرطوم

من جانبها، حذّرت منظمة إغاثة، اليوم الثلاثاء، من خطر تفشّي الأمراض نتيجة تحلل جثث القتلى في شوارع الخرطوم.

وعلى الصعيد الميداني، ذكر شهود عن معارك عنيفة في أم درمان غرب الخرطوم، أسفرت عن وقوع 13 قتيلًا، وفق مصدر طبي.

وقال بيان صادر عن منظمة "أنقذوا الأطفال" (سايف ذي تشيلدرن) التي يقع مقرها في لندن، إن "آلاف الجثث تتحلل في شوارع الخرطوم"، مشيرة إلى عدم سعة المشارح لحفظ الجثث من ناحية، وتأثير انقطاع الكهرباء المستمر على نظم التبريد.

خطر متزايد من الأمراض

وشددت على أن ذلك قد "يعرّض العائلات والأطفال لخطر متزايد من الأمراض".

جثث تتحلل في الشوارع.. شبح الأمراض يؤرق الخرطوم https://t.co/sZVGh5lTig — اخبار السودان (@sudanakhbar) August 8, 2023

وذكرت المنظمة بما أعلنته نقابة الأطباء السودانية من أنه "لم يتبق أي طاقم طبي في المشارح، تاركين الجثث مكشوفة على حالتها".

وأشار البيان إلى أن هذا "المزيج المرعب من أعداد الجثث المتزايدة ونقص المياه الحاد وتعطّل خدمات النظافة والصرف الصحي.. يثير مخاوف من تفشي وباء الكوليرا في المدينة".

عدم القدرة على دفن الموتى

من جانبه، قال مدير صحة وتغذية الأطفال في المنظمة بشير كمال الدين حميد، بحسب البيان، "عدم القدرة على دفن الموتى بكرامة هي معاناة أخرى للعائلات.. وإلى جانب الأسى والألم.. نحن نشهد أزمة صحية في طور التكوين".

وطالبت المنظمة في بيانها أطراف النزاع، بـ "الموافقة على وقف الأعمال العدائية بشكل فوري وحل الأزمة سلميًا".

صور تظهر حجم الدمار في منطقة جبرة جنوبي #الخرطوم pic.twitter.com/M6wPMkl4U6 — إنتهاكات السودان - sudan violations (@sudanviolations) August 8, 2023

يشار إلى أن منظمات إغاثة دولية حذّرت من أن موسم الأمطار في السودان، الذي بدأ في يونيو، يمكن أن يتسبّب في انتشار أوبئة مثل الحصبة والكوليرا، خصوصًا في ظل توقّف أنشطة التلقيح ضد الأمراض، وخروج عدد كبير من المرافق الطبية في البلاد خارج الخدمة.

مقتل 3900 وفرار 4 ملايين

ولقي ما لايقل عن 3900 شخص حتفهم، وغادر أكثر من 4 ملايين آخرين منازلهم سواء إلى ولايات أخرى لم تطاولها أعمال العنف أو إلى خارج البلاد، بحسب أحدث إحصاءات الأمم المتحدة.

وقد شهدث مدينة أم درمان اشتباكات وصفت بأنها "الأعنف" منذ بدء الحرب، أسفرت عن سقوط قتلى بين المدنيين.

وأكد شهود وقوع اشتباكات في منطقة السوق الشعبي في أم درمان، قرب مقرّ شرطة الاحتياطي المركزي وسط المدينة، الذي سبق لقوات الدعم السريع أن أعلنت السيطرة عليه.

#السودان

متداول لدخول قوات من الجيش السوداني منطقة أم درمان ومعارك عنيفة..



سكان منطقة أبو روف في #أم_درمان يغادرون منازلهم بسبب المعارك العنيفة.



وزارة الصحة في #الخرطوم: مقتل أكثر من 20 مدنيًا بالقصف في أم درمان. pic.twitter.com/Ejw5N40bwK — نغم مستو (@naghammesto) August 8, 2023

وبدوره، قال سائق حافلة في أم درمان، "هذه الاشتباكات هي الأعنف منذ بدء الحرب، ومُنعنا من الوصول إلي السوق الشعبي".

وهرب عدد كبير من السودانيين من منطقة أبو روف السكنية بمدينة أم درمان، ضاحية غرب الخرطوم الكبرى، بسبب احتدام القتال.

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