أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 170 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 170، الصادر في 6 أغسطس 2023، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظة الدقهلية.

وجاءت أهم القرارات الحكومية اليوم كالتالي:

-قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم ١١٣ لسنة ٢٠٢٣، باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة ٧١٦ فدان الواقعة شرق طريق مصر إسكندرية الصحراوى بمدينة سفنكس الجديدة والمخصصة لشركة وادى صن ست لإقامة نشاط سكني زراعى.

-قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم ١١٥ لسنة ٢٠٢٣، باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم المرحلة الأولى بمساحة ٣١٩,۱۰۲ فدان، واعتماد تخطيط وتقسيم المرحلة الثالثة بمساحة 23.138 فدان من مراحل تنمية قطع الأراضي أرقام (CRH - CRE – CRB) بإجمالي مساحة 24.915 فدان بما يعادل 1364641.421 متر مربع، بالمرحلة الثالثة من مراحل تنمية مشروع (مستقبل سيتي) بالامتداد الشرقي لمدينة القاهرة الجديدة، والمخصصة لشركة تطوير مصر للاستثمار السياحي واستصلاح الأراضي بموجب التعاقد المبرم بين الشركة وشركة المستقبل للتنمية العمرانية.

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قرارا الدقهلية والتضامن الاجتماعي



-قرار محافظة الدقهلية رقم 524 لسنة 2023، بتعديل المخططات التفصيلية لقريـة البرامـون مركـز المنصورة.

-قرار محافظة الدقهلية رقم 531 لسنة 2023، بتعديل المخططات التفصيلية لقريـة البرامون مركز المنصورة.

-قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، رقم ٥٩١ لسنة ٢٠٢٣، بنقل المقر القانونى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من المقر الكـائن بـشارع الحرية تقاطع محور ٢٦ يوليو مع مدخل (٢) مدينة الـشيخ زايـد إلـى مقـر الإدارة القانونية الكائن بالكيلو ٤٦ طريق السويس- جهاز مدينة حدائق العاصمة.



-قرار وزارة التضامن الاجتماعى مديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط إدارة الجمعيات قرار توفيق أوضاع جمعية تنمية المجتمع المحلى بساحل سليم". بالإضافة للإعلانات المختلفة للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية.



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