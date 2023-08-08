انتداب المعمل الجنائي في حريق 6 منازل بشبرا الخيمة

أمرت نيابة القليوبية، بانتداب المعمل الجنائي، لمعاينة موقع حريق نشب بأحد أبراج الحمام بسطح منزل، وامتداده إلى 5 منازل مجاورة بشارع الشعراوي عزبة الصعايدة ببهتيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، دون خسائر بشرية أو إصابات.

كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق نشب بعدة منازل بشارع متفرع من شارع الشعراوي بمنطقه بهتيم بحي شرق شبرا الخيمة، وتم إخماد الحريق دون أن يمتد للشقق السكنية والمناطق المجاورة، دون خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة، بنشوب حريق نشب بعدة منازل بشارع متفرع من شارع الشعراوي بمنطقه بهتيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

علي الفور جرى الدفع ب 10 سيارات إطفاء لموقع الحريق، وتم فصل التيار الكهربائي عن المنطقة، وتم السيطرة علي الحريق، دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، ومنع امتداد الحريق للشقق السكنية، وكذلك أعمال التبريد بموقع الحريق لمنع نشوب الحريق مرة أخرى.

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بإحدى أبراج الحمام بسطح منزل، وسقط على جانبيه من آثار الحريق فامتد الحريق إلى 5 منازل مجاورة وتمت السيطرة على الحريق دون أن يصل إلى الشقق السكنية بشارع متفرع من شارع الشعراوي بمنطقه بهتيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، دون وقوع إصابات بشرية.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، فيما أمرت النيابة بندب المعمل الجنائي لمكان الحريق للتعرف على سبب نشوب الحريق بالمكان.