مندوب توصيل يثير الجدل، رفض توصيل فستان سهرة إذا ارتدته السيدة خارج المنزل، صاحبة الطلب تشيد به، والإفتاء: تصرف المندوب حرام

المندوب، أثار مندوب التوصيل الذي قام بمشاهدة الفستان، الذي طلبته إحدى السيدات، والمراد توصيله لها، وسؤاله عما إذا كانت هذه السيدة سترتدي الفستان داخل أو خارج المنزل، ورفضه توصيل الفستان إليها حال ارتدائها للفستان خارج المنزل جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

مندوب توصيل يثير الغضب بسبب تصرفه

تصرف المندوب أثار غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا ذلك بأنه تدخل في شئون الغير لا يقبله أحد، وأن المندوب تصرف وكأنه وصي على السيدة، بينما أكدت السيدة أن ذلك التصرف لم يغضبها، ودل على أخلاق المندوب.

الحكاية بدأت بتدوينة لسيدة تدعى رانية سنوسي قالت فيه إنها طلبت من فترة شيء أونلاين يخص لبس البيت "فستان سهرة"، وأيضًا يمكن ارتداءه خارج المنزل ووصفت ذلك بأن ارتداءه خارج المنزل "يكون غير شرعي".

وتابعت رانية قائلة: "بعد يومين لقيت المندوب بيكلمني ويسألني عن المكان بالضبط، ولما قعدت أشرح له، لقيته بيقصر في الكلام"، وطلب المندوب من صاحبة الطلب أن تشرح له ذلك على الواتس أب.

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مندوب توصيل يشاهد طلب سيدة قبل توصيله

الغريب أن المندوب شاهد محتوى الحقيبة، وأكد للسيدة التي أرسلت الطلب أن تسأل صاحبة الطلب عما إذا كانت سترتدي الفستان غير الشرعي على حد وصفه، لأنه لن يوصل شيء غير شرعي، وهنا طمأنت السيدة التي طلبت الفستان المندوب أنها لن ترتديه خارج المنزل.

الأكثر غرابة أن صاحبة "الأوردر" لم تبدي انزعاجها لرؤية المندوب للفستان الذي تريد شرائه، حيث قالت: "بصراحة اندهشت جدًا من تصرف المندوب وحرصه على عدم الوقوع في أي مخالفة، واتقائه لله سبحانه وتعالى في شغله، رغم أن أي مندوب أسهل كلمة عنده يقول لك: أنا مجرد مندوب بيوصل الأوردر ما ليش دعوة..."

حكاية مندوب التوصيل تثير غضب النشطاء

أثار منشور رانية سنوسي عن المندوب جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر النشطاء عن رفضهم لتصرف المندوب، واعتبروه نوع التطفل غير المرغوب فيه.

فقالت فهيمة محمود " طيب من حق المندوب يفتح اللي في الشنطة ويشوف الديفو، ويسأل هو ده بتاع برا ولا جوا؟! دا تطفل... ده لازم يبقى في الدرا وما يطلعش للناس العاقلة... وما تربطيش اللي بيتقال ده بالدين لأن الدين مفيهوش تلصص ولا تجسس ولا النصايح دي..."

فستان السهرة والديفوه، فيتو

رضوى زكريا قالت: " أنا النوعيات دي بترعبني بجد انها موجودة وإنها شايفة دي حاجة كيوت ودينية وشرعية... زي بردو نوعية الأخ علي اللي كنسل اوردر فناجين شاي عشان لقاها غالية من وجهة نظره"

مندوب التوصيل يشاهد محتويات الحقيبة

جاك جاك " قصة المندوب... المندوب كان بيوصل فستان سهرة... ولأن الشنطة كانت مفتوحة فالفضول أخده لرؤية الفستان فاكتشف أنه فيه ديفوه فطلب من زميلته تتصل باللي باعته الفستان، عشان يقولها إن فيه ديفوه ولما عرفت أن المندوب عمل كده انبسطت أن المندوب كان خايف على فستانها، وبعدين المندوب لقي الدنيا حلوة سألها انتي هاتلبسي الفستان ده في البيت... والا هاتخرجي بيه بره البيت... فايه بقي انبسطو اوي لأن عماد بيغير علي زباينه..."

محتويات الحقيبة، فيتو

أما فاطمة عزت فقالت: "انا فعلا مش فاهمه جاب منين حق انه يفتح ويشوف وكمان يجيله جرأه يسأل انت مالك... أصلا ودخلتوا الدين في الموضوع ونسيتو ان الدين قال ان ده تجسس وتلصص... وبعدين فستان يتلبس في البيت؟؟؟ اكيد تقصد بقي قصاد المحارم يعني بس ايش دخل المندوب وكمان جوزها عادي كده"

مريم الشريف " انا بس عايزه اعرف هي وخده الموضوع بصدر رحب ليه كده هي مش فاهمه ان دي خصوصية وبعدين هي مين دي اصلا عشان تقارن نفسها أمهات المؤمنين والأنبياء"

رانية سنوسي ترد على منتقديها



وبعد توجيه الانتقاد لها على تدوينة المندوب، علقت رانية السنوسي قائلة: "ردًّا على اللَّغط اللي حصل بسبب بوست المندوب، وإغلاقًا لأي حديث وكلام مالوش أي لازمة.. كل اللي عارف "رانية سنوسي" عارف أدّ إيه هيّ مالهاش في القيل والقال، وعارفين كويس إني أبعد الناس عن التشدّق بالالتزام والتدين أو محاسبة الناس، وإني طول عمري في حالي لا بجيب في سيرة حد ولا بسمح لحد بفضل الله يجيب في سيرتي."

وعلق قائلة: "بالنسبة للبوست الخاص بالمندوب فأنا كان هدفي أعمل خير (كعادتي).. بس هيّ الدنيا وطبيعتها.. وقدر الله وما شاء فعل! وطبيعي يكون فيها ابتلاءات تختبرنا، أنا كنت موضحة في البوست القديم إن المنتج اللي اشتريته كان حاجة مش خاصة، بدليل إنه ممكن يتلبس خارج البيت.."



وتابعت رانية رسالتها التي وجهتها للنشطاء قائلة "بالنسبة للمندوب في قمة الاحترام والأمانة والذوق.. (دا غير إنه أدّ ولادي أصلا).. وبالنسبة للأوردر فهو كان فستان عادي.. والشنطة كانت مفتوحة فعلا وصورتهالكم"

رأي الافتاء في تصرف المندوب

وعن التجسس على ممتلكات الآخرين أكدت دار الإفتاء المصرية في فتواها " بأنَّ الله قال في الآية الكريمة: "ولا تجسسوا" فالتجسس حرام شرعا ولا يجوز الإقدام عليه، ومما اُبتلي به الناس اختراقات الحسابات الشخصية والمواقع بغرض نشر الأسرار على السوشيال ميديا وربما نشر صور أو كلمات خاصة مع التفاخر بهذا الفعل.

وأضافت دار الإفتاء المصرية في فتواها عن التجسس على ممتلكات الآخرين أنه "إيذاءً للمؤمنين والمؤمنات ولجميع الناس وحتى الإيذاء السمعي والبصري متوفر في هذا الفعل ورؤيتها بالعين والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التجسس وشدد على من يفعله لأنه يؤدي إلى نشر فساد عريض ما يتنافى مع مقاصد الشريعة الهادفة لبناء الأسر والحفاظ على المجتمعات وفقًا لحديث النبي "لا ضرر ولا ضرار".

حكم التجسس على المسلمين



وجاء في الفتوي "أن التجسس على المسلمين وتتبع عوراتهم أمر حرام حرمه الله تعالى في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ".

وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ولا تجسسوا ولا تحسسوا.. وعقاب من فعل ذلك هو: الفضيحة في الدنيا والخزي في الآخرة، فقد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإن من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته."

واختتمت دار الإفتاء فتواها قائلة: "لا يجوز ذلك ولو كان مغلفا بالمصلحة أو الخوف... إلا إذا كان على المجرمين واللصوص وقطاع الطرق وما أشبههم"