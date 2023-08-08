تفاصيل مناظرة النيابة لجثة مندوب مبيعات قتله عاطلان في الزاوية

كشفت مناظرة نيابة شمال القاهرة الكلية، لجثة مندوب مبيعات، قتل على يد عاطلين بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، انه توفي نتيجة إصابته بطعنة نافذة في القلب تسببت في قطع الشرايين ومن ثم الوفاة.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة تلقت بلاغا بوجود قتيل بأحد شوارع الزاوية الحمراء.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة مندوب توصيل مقتولا بطعنة فى الصدر.

وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية بين المجني عليه وآخر عاطل بسبب خلافات على أولوية المرور حيث كان العاطل يستقل توك توك، وتطورت المشادة لمشاجرة استعان فيها المتهم بصديقه وطعن المجني عليه بسكين فى صدره مما أسفر عن مصرعه

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وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

القتل العمد

والقتل العمد يتحقق فيه أمرين، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).