الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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حوادث

اعترافات صادمة للمتهمين بقتل مندوب توصيل طلبات في الزاوية

جثة، فيتو
جثة، فيتو

أدلى عاطلان متهمان بقتل مندوب توصيل طلبات بسبب خلافات على أولوية المرور في الزاوية الحمراء باعترافات تفصيلية أمام نيابة شمال القاهرة الكلية .

وقال المتهم الرئيسي إنه أثناء دخول مندوب التوصيل المنطقة وخاصة شارع ضيف كان يسير بالتوك توك خاصته وقابله المجني عليه فاوقف المرور في الشارع.

وأضاف المتهم انه طلب من المجني عليه الابتعاد والسماح له بالمرور قبله الا انه رفض واصر علي المرور حيث قال له المجني عليه" سيبني اشوف اكل عيشي عايز اسلم الاوردر ده واشوف غيره " ثمك نزل من مركبته ونشبتا مشادة تطورت الي مشاجرة.

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واشار  المتهم انه استعان بصديقه وقاما بطعن المجني عليه فاسقطاه قتيلا 

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة تلقت بلاغا بوجود قتيل بأحد شوارع الزاوية الحمراء.  

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة مندوب توصيل مقتولا بطعنة فى الصدر. 

وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية بين المجني عليه وآخر عاطل بسبب خلافات على أولوية المرور حيث كان العاطل يستقل توك توك، وتطورت المشادة لمشاجرة استعان فيها المتهم بصديقه وطعن المجني عليه بسكين فى صدره مما أسفر عن مصرعه

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين  وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات. 

القتل العمد

والقتل العمد يتحقق فيه أمرين، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب". 

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).  

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