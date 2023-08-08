الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رياضة

رئيس نادي أسوان: نتمسك بقرار الجمعية العمومية بإلغاء دوري المحترفين

أسوان، فيتو
أسوان، فيتو

دوري المحترفين، أكد الشافعي صالح رئيس نادي أسوان، أن الجمعية العمومية للاتحاد المصري اجتمعت في أول أغسطس الجاري، وتم تطبيق اللائحة 83، وتم التصويت على إلغاء استحداث بطولة القسم الثاني.

وتابع صالح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "تم تسليم صورة الاجتماع للاتحاد المصري، وكان على الجبلاية تنفيذ قرار الجمعة العمومية لأنها الهيئة العليا للتنفيذ، وكان لا بد من إلغاء القرار".

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وأضاف الشافعي صالح: "لم يتم إلغاء القرار في اجتماع أمس، وتم استحداث أمر جديد، وسوف نتمسك بقرارنا بإلغاء قرار استحداث بطولة، وكجمعية عمومية سوف نتجه لكل الجهات".

واختتم: "كل الطرق المشروعة سوف نتخذها ونحن نحترم القوانين، وسنظل مستمرين في موقفنا بإلغاء دوري المحترفين".

 

قرارات اتحاد الكرة

قرر اتحاد الكرة في اجتماعه تطبيق دوري المحترفين رسميًّا لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية، وتم الاتفاق على تطبيق  نظام جديد لأول مرة في الصعود للدوري الممتاز.

وجاءت القرارات علي النحو التالي: 

 

 

النسب المقرر صرفها من مستحقات الحكام المتأخرة

وكشف مصدر مطلع باتحاد الكرة لفيتو، أن مجلس الجبلاية سيقوم بصرف مستحقات الدور الأول فقط لحكام القسم الثاني وكذلك سيتم صرف مستحقات الدور الأول لحكام القسم الثالث ومستحقات الدور الأول لحكام القسم الرابع ومستحقات حكام مباريات دوري الجمهورية أ وب كاملة ومعها الكرة النسائية.

 

ولم يكشف المصدر عن النسبة المقرر صرفها لحكام القسم الأول (الدوري الممتاز)، وإن كانت كل الشواهد تشير إلى أنه سيصرف لهم 50% من مستحقاتهم المتأخرة، على أن يتم صرف باقي المستحقات قبل انطلاقة الموسم الجديد.

 

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