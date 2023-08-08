فاطمة البنوي تشارك أكرم حسني في العميل صفر (صور)

تخوض الفنانة السعودية فاطمة البنوي تجربتها السينمائية الأولى في مصر من خلال مشاركتها في بطولة فيلم “العميل صفر” الذي يقوم ببطولته أكرم حسني، وهو الفيلم الذي من المنتظر طرحه في السينمات خلال الأسابيع المقبلة.

شخصية لي لي

تجسد فاطمة البنوي في الفيلم شخصية فتاة أجنبية من أصول مصرية تدعى “لي لي”، وتدخل تلك الفتاة في مواقف طريفة مع موظف الأمن الذي يقوم بدوره أكرم حسني.

وعلى حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت فاطمة البنوي قد نشرت البوستر الرسمي لشخصيتها بالفيلم مع مجموعة من الصور الأخرى التي التقطت من داخل الكواليس، وتشير إحداها إلى اسم الشخصية التي تجسدها بالفيلم وهو "لي لي".

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أبطال وقصة الفيلم

تدور أحداث فيلم “العميل صفر” في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلًا مثل جيمس بوند لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، وتشارك فاطمة البنوي في بطولة الفيلم مع أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومنذر رياحنة وفيدرا وإسماعيل فرغلي وأيمن الشيوي وأيمن طعمة، والفيلم فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، وإخراج كريم العدل.

التجربة الأولى في السينما المصرية

فاطمة البنوي ممثلة وصانعة أفلام سعودية، تنتمي إلى جيل من الفنانين الشباب الذين شكلوا المشهد الفني بالسعودية، ويعد فيلم “العميل صفر” مع النجم أكرم حسني أول بطولة لها بالسينما المصرية، بعدما نجحت في جذب الجمهور المصري من خلال دورها في مسلسل 60 دقيقة الذي تم عرضه على منصة شاهد وحقق أعلى مشاهدة في مصر.

أحدث أعمال فاطمة البنوي

أحدث أعمال فاطمة فيلم الهامور الذي عُرض مؤخرًا في دور العرض السينمائية السعودية والمصرية، وفيلم الإثارة سكة طويلة الذي يُعرض على منصة نتفليكس بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان البحر الأحمر 2021، وعرضه التجاري في دور العرض السينمائية بالسعودية. كما بدأت تصوير دورها في فيلم أحلام العصر، من إخراج فارس قدس، وإنتاج الأخوين قدس؛ فارس وصهيب قدس، وتأليف مشترك بين الأخوين قدس وعمر البحري. وتشارك البنوي في بطولته مع صهيب قدس، نجم، حكيم جمعة وإسماعيل الحسن.

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