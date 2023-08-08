نوال السعداوي، محطات في مسيرة الكاتبة المثيرة للجدل

تصدر خلال الساعات الماضية اسم الكاتبة الراحلة نوال السعداوي، محرك البحث جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب إعلان إحدى المنصات عبر فيس بوك بيع كتبها وإصداراتها، لتخرج ابنتها وترد على ذلك الإعلان باستنكار لعدم الرجوع إلى أسرتها.

الكاتبة نوال السعداوي

والكاتبة نوال السعداوي واحدة من أشهر الكاتبات المصريات والعرب فى الخمسين عامًا الأخيرة، حيث طرحت أفكارًا مغايرة لاكتساب أرض جديدة للمرأة المصرية فى صراعها الفكري.

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ولدت نوال السعداوي فى 27 أكتوبر عام 1931، وهى طبيبة وكاتبة وروائية مصرية مدافعة عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص، وحصلت على جائزة الشمال والجنوب من مجلس أوروبا.

وفى عام 2005 فازت بجائزة إينانا الدولية من بلجيكا، وفى عام 2012 فازت بجائزة شون ماكبرايد للسلام من المكتب الدولى للسلام فى سويسرا.

كلية الطب

تخرجت نوال من كلية الطب جامعة القاهرة في ديسمبر عام 1955 وحصلت على بكالوريوس الطب والجراحة، وتخصصت في مجال الأمراض الصدرية وعملت كطبيبة امتياز بالقصر العيني.

ومن عام 1973 إلى عام 1976 اهتمت نوال بدراسة شؤون المرأة ومرض العصاب في كلية الطب بجامعة عين شمس، ومن عام 1979 إلى 1980 عملت مستشارةً للأمم المتحدة في برنامج المرأة في أفريقيا (ECA) والشرق الأوسط (ECWA).

زيجات نوال السعداوي

وتزوجت في نفس عام التخرج من أحمد حلمي زميل دراستها في الكلية. لم يستمر الزواج لفترة طويلة فانتهى بعدها بعامين.

وتزوجت "السعداوي" مرة ثانية من رجل قانون ولم يستمر هذا الزواج أيضا.

عينت نوال بعد ذلك مسؤولا عن الصحة العامة في وزارة الصحة، وفي ذلك الوقت قابلت زوجها الثالث الطبيب والروائي الماركسي شريف حتاتة الذي كان يشاركها العمل في الوزارة، حيث تزوجا في عام 1964، ولكن انتهى الزواج بطلاق بعد 43 عاما معا.

نوال السعداوي.. المثيرة للجدل

وتعد نوال السعداوى إحدى الشخصيات إثارة للجدل، حتى إنه يصعب على القارئ أن يقف منها موقفا وسطا فإما أن يكون معها وإما أن يكون ضدها، فهى أشهر من نادى بتحرير المرأة من قيودها ومن جهر بالعصيان لما سمته "المجتمع الذكورى".

كما أنها صاحبة كتب وأعمال لا تزال إلى اليوم صاحبة صدى واسع، وقضايا مهمة، منها وضع المرأة فى الإسلام، ومحاربتها ظاهرة ختان الإناث.

وفي عام 1972 نشرت كتاب بعنوان المرأة والجنس، مواجهة بذلك جميع أنواع العنف التي تتعرض لها المرأة كالختان والطقوس التي تقام في المجتمع الريفي للتأكد من عذرية الفتاة.

وأصبح ذلك الكتاب النص التأسيسي للموجة النسوية الثانية، وكنتيجة لتأثير الكتاب الكبير على الأنشطة السياسية أقيلت نوال من مركزها في وزارة الصحة.

ومن أشهر أقوالها نوال السعداوي: "لقد أصبح الخطر جزء من حياتي منذ أن رفعت القلم وكتبت.. لا يوجد ما هو أخطر من الحقيقة في عالم مملوء بالكذب".

سجن نوال السعداوي

وفي 6 سبتمبر 1981، حُكم عليها بالسجن في عهد الرئيس محمد أنور السادات، وأُطلق سراحها في نفس العام بعد شهر واحد من اغتيال الرئيس.

وسُجنت نوال في سجن النساء بالقناطر لمدة ثلاثة أشهر، وعند خروجها قامت بكتابة كتابها الشهير «مذكراتي في سجن النساء» عام 1983.

ولم تكن تلك هي التجربة الوحيدة لها مع السجن، فقبل ذلك بتسع أعوام كانت متصلة مع سجينة واتخذتها كملهمة لروايتها "امرأة عند نقطة الصفر" عام 1975.

كما رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر في مايو 2008 إسقاط الجنسية المصرية عنها، في دعوى رفعها ضدها أحد المحامين بسبب آرائها.

وفاة نوال السعداوي

وفي يوم الأحد 21 مارس 2021 رحلت عن عالمنا الكاتبة نوال السعداوي عن عمر ناهز 90 عامًا، بعد معاناتها مع المرض حيث تعرضت لأزمة صحيّة قبل أيام من وفاتها أدخلتها أحد المستشفيات، قبل أن تفارق الحياة.