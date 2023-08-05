السبت 05 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

الرئيس التونسي للسفراء الجدد:  لا تنسوا أبدا أنكم تمثلون دولة ذات سيادة فتعاملوا الند للند

الرئيس التونسي والسفراء
الرئيس التونسي والسفراء الجدد، فيتو

قال الرئيس التونسي، خلال لقائه مع السفراء الجدد، لا تنسوا أبدًا أنكم تمثلون دولة ذات سيادة فتعاملوا الند للند.

 

تعيين سفراء جدد في تونس

وأشرف الرئيس التونسي، قيس السعيد، صباح الجمعة، بقصر قرطاج على موكب تسليم أوراق اعتماد السفراء الجدد لتونس بعدد من الدول.


ومن بين هؤلاء السفراء، ياسين الواد، سفير فوق العادة وغموض للدولة التونسية في بريطانيا، والسفيرة كريمة البرداوي، سفيرة فوق العادة ومفوضة لتونس في جنوب أفريقيا.

 

Advertisements

الرئيس التونسي والسفراء الجدد، فيتو 

  
ومن ضمن السفراء الجدد أيضًا السفير رشيد السعيداني، سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية في السنغال، وليس الدراجي سفير لتونس في كوريا الجنوبية.

وأقسم السفراء الجدد اليمين أمام رئيس الجمهورية قيس السعيد، وبحضور وزير الهجرة التونسي، نبيل عمار.

الرئيس التونسي والسفراء الجدد، فيتو


ويأتي قرار الرئيس التونسي في ظل تحركات خارجية تقوم بها الدولة الأفريقية خاصة فيما يتعلق بملف الهجرة غير الشرعية.

وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الخارجية التونسية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أن تونس لن تصبح دولة عبور أو توطين للمهاجرين غير النظاميين.



بيان شديد اللهجة من الخارجية التونسية حول أزمة المهاجرين

وذكرت وزارة الخارجية التونسية في بيانها، إنها ترفض بشكل قاطع المغالطات والشائعات التي اتخذت شكل حملات مغرضة تقف وراءها أطراف تسعى الى تأجيج الوضع، والتغطية على الجهود التي تبذلها الدولة التونسية لتأمين الحماية والإحاطة والرعاية لهؤلاء المهاجرين، علاوة عن محاولة المس بصورة تونس ومصالحها.

وأكد بيان الخارجية التزام تونس بمواصلة اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية حدودها البرية والبحرية ومنع أي محاولات لعبورها بصفة غير قانونية، وتجدد تأكيد أنها لن تكون دولة عبور ولا توطين للمهاجرين غير النظاميين مع التزامها باحترام جميع الاتفاقيات والصكوك والمواثيق الدولية والإقليمية المنظمة للهجرة وقواعد القانون الدولي الإنساني.

وأضافت وزارة الخارجية التونسية في بيانها أن السلطات تحرص على حسن معاملة المهاجرين والتصدي لأي تجاوزات فردية قد تحدث، كما أنها، لم تدخر جهدًا، بمساعدة جمعية الهلال الأحمر التونسي، لتوفير جميع الاحتياجات الضَّروريَّة لهؤلاء المهاجرين وتأمين الرِّعاية الطِّبيَّة اللازمة لهم وتمكينهم من ربط الصِّلة بعائلاتهم في بلدانهم الأصليَّة.
 

txt

تونس تجدد رفضها توطين المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تونس الرئيس التونسي قيس السعيد السفراء الجدد لتونس بريطانيا

مواد متعلقة

تونس تجدد رفضها توطين المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها

لطيفة تصل تونس لإحياء حفلها بمهرجان قرطاج الدولي (صور)

الأكثر قراءة

حقيقة إقالة سيد عبد الحفيظ من منصبه في الأهلي بسبب تدخلاته الفنية

تنسيق الجامعات 2023، خطوات ترتيب الرغبات على موقع التنسيق

180 ألف جنيه زيادة أسعار سيارات رينو بعد زيادة الفائدة بـ أغسطس

الزمالك يدفع 30 مليون جنيه لاتحاد الكرة ويقيد القائمة الأولى (مستند)

التعليم تعلن مواعيد تسليم شهادات الثانوية العامة المؤمنة بالمدارس

انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت، آخر تحديث في سعر عيار 21

القبض على عصابة مباحث قسم شرطة المقطم المزيفة

عبد الحفيظ يسلم تقريره إلى الأهلي بعد قرار توجيه الشكر

Advertisements

منوعات

المزيد

تجمع ترفيهي في أمريكا يتحول إلى ساحة صراع

الشرطة البريطانية تلاحق لصا سرق خلايا نحل

موظف يحصل على أكثر من 300 ضعف مرتبه بالخطأ

ثوران شمسي هائل يضرب الأرض والقمر والمريخ في وقت واحد

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 5-8-2023 في مصر

ثبات سعر الدينار الكويتي في تعاملات الصباح اليوم السبت

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت 5-8-2023

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم السبت 5-8-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

آخرهم هنا الزاهد وأحمد السعدني، ثنائيات فنية نجحت في تقديم المسلسلات الكوميدية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجزئ إلقاء السلام برفع اليد أو بالإشارة عن التلفظ به؟

عباس شومان: مقدم المهر ومؤخره بالثقافة الحالية لا علاقة لهما بالمقصود في الشرع

ما هو فضل الدعاء بظهر الغيب

المزيد
الجريدة الرسمية