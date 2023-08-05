الرئيس التونسي للسفراء الجدد:  لا تنسوا أبدا أنكم تمثلون دولة ذات سيادة فتعاملوا الند للند

قال الرئيس التونسي، خلال لقائه مع السفراء الجدد، لا تنسوا أبدًا أنكم تمثلون دولة ذات سيادة فتعاملوا الند للند.

تعيين سفراء جدد في تونس

وأشرف الرئيس التونسي، قيس السعيد، صباح الجمعة، بقصر قرطاج على موكب تسليم أوراق اعتماد السفراء الجدد لتونس بعدد من الدول.



ومن بين هؤلاء السفراء، ياسين الواد، سفير فوق العادة وغموض للدولة التونسية في بريطانيا، والسفيرة كريمة البرداوي، سفيرة فوق العادة ومفوضة لتونس في جنوب أفريقيا.

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الرئيس التونسي والسفراء الجدد، فيتو



ومن ضمن السفراء الجدد أيضًا السفير رشيد السعيداني، سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية في السنغال، وليس الدراجي سفير لتونس في كوريا الجنوبية.



وأقسم السفراء الجدد اليمين أمام رئيس الجمهورية قيس السعيد، وبحضور وزير الهجرة التونسي، نبيل عمار.

الرئيس التونسي والسفراء الجدد، فيتو



ويأتي قرار الرئيس التونسي في ظل تحركات خارجية تقوم بها الدولة الأفريقية خاصة فيما يتعلق بملف الهجرة غير الشرعية.



وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الخارجية التونسية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أن تونس لن تصبح دولة عبور أو توطين للمهاجرين غير النظاميين.





بيان شديد اللهجة من الخارجية التونسية حول أزمة المهاجرين

وذكرت وزارة الخارجية التونسية في بيانها، إنها ترفض بشكل قاطع المغالطات والشائعات التي اتخذت شكل حملات مغرضة تقف وراءها أطراف تسعى الى تأجيج الوضع، والتغطية على الجهود التي تبذلها الدولة التونسية لتأمين الحماية والإحاطة والرعاية لهؤلاء المهاجرين، علاوة عن محاولة المس بصورة تونس ومصالحها.



وأكد بيان الخارجية التزام تونس بمواصلة اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية حدودها البرية والبحرية ومنع أي محاولات لعبورها بصفة غير قانونية، وتجدد تأكيد أنها لن تكون دولة عبور ولا توطين للمهاجرين غير النظاميين مع التزامها باحترام جميع الاتفاقيات والصكوك والمواثيق الدولية والإقليمية المنظمة للهجرة وقواعد القانون الدولي الإنساني.



وأضافت وزارة الخارجية التونسية في بيانها أن السلطات تحرص على حسن معاملة المهاجرين والتصدي لأي تجاوزات فردية قد تحدث، كما أنها، لم تدخر جهدًا، بمساعدة جمعية الهلال الأحمر التونسي، لتوفير جميع الاحتياجات الضَّروريَّة لهؤلاء المهاجرين وتأمين الرِّعاية الطِّبيَّة اللازمة لهم وتمكينهم من ربط الصِّلة بعائلاتهم في بلدانهم الأصليَّة.

