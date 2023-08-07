الإثنين 07 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ جنوب سيناء: تنظيم فعاليات عالمية عائدها لحياة كريمة

محافظ جنوب سيناء،
محافظ جنوب سيناء، فيتو

ناقش اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء خلال ترؤسه لمؤتمر المتابعة الدوري آليات تنشيط السياحة بشرم الشيخ بالتعاون مع رجال الأعمال وهيئة تنشيط السياحة من خلال دراسة تنظيم فعاليات عالمية يتم توجيه العائد منها لصالح مؤسسة حياة كريمة، مثل ما يحدث الآن في مدينة العلمين الجديدة.

 

وعرض المحافظ تقرير حول ترشيد استهلاك الكهرباء بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء كما تناول الاجتماع الخطوات التنفيذية الواجب اتخاذها لمتابعة أعمال ترشيد استهلاك الكهرباء علي مستوى المحافظة حيث  تمت الإشارة إلى استكمال مسيرة العمل أون لاين يوم الأحد من  كل أسبوع.

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كما تضمنت آليات التنفيذ وفقا لتعليمات مجلس الوزراء، ترشيد إستهلاك الكهرباء بكافة المباني الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية، وضبط درجات الحرارة في التكييفات المركزية  بحيث لا تقل عن 25 درجة وترشيد استهلاك الكهرباء بجميع دور العبادة والمدارس والمباني الحكومية والالتزام بفصل التيار الكهربي عن اللوحات الاعلانية المضيئة بالتنسيق مع شركات الإعلان  وتفعيل توصيات توقيت العمل الصيفي بالمحال العامة ما عدا المنشآت التي تعمل في مجال السياحة والصيدليات، الالتزام بالإنارة داخل قاعات الأفراح فقط وليس خارجها.

 

كما تم استعراض عدد من الموضوعات الهامة منها،كتاب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشأن تخصيص أعمال الصيانة والتشغيل حفاظا على المال العام وعرض موقف شراء ٥ أتوبيسات كهربائية واللوحة الجدارية لشرم الشيخ بطريق السلام وموقف الأعمال الملحقة بمبنى المجلس الجديد(المول التجاري، الحديقة المركزية عمل منطقة كيدز أريا للأطفال كما تمت مناقشة موقف توصيل الغاز إلى محلات شارع السلام وعرض موقف تحصيل مستحقات الشواطيء والاستعداد لافتتاح دولي للقرية التراثية وسباق الهجن، وإبراز أنشطة مبادرة ١٠٠ يوم صحة بالمحافظة  بالإضافة لدراسة إقامة معرض للكتاب بشرم الشيخ بمشاركة وزارة الثقافة، ومتابعة ملف دعم أهالينا من أبناء المحافظة وإنشاء دار مناسبات للرجال بوادي مجيرح بدهب، وفقا لاحتياجات الأهالي، وعرض موقف تخصيص منطقة للبنوك بسانت كاترين ومخاطبة البنوك بذلك.

 

واختتم المحافظ جلسة المتابعة  بعرض موقف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء وآليات وضوابط  المنح الدراسية لطلاب الثانوية العامة وموقف الطلبات المتأخرة بالمراكز التكنولوجية والأكثر تكرارا من يوليو إلى أغسطس وإنجازات المحافظة في هذا المجال حيث تعتبر أولى المحافظات التي يمثل الكم المتراكم لها صفر بنسبة ١٠٠%  بالاضافة إلى تحويل  الرؤية العامة لمشروعات تنموية قائمة ومراجعة التراخيص  وحالات التصالح على مخالفات البناء واستيفائها لشروط النموذج ٩و١٠.

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