إيطاليا: السلطات التونسية منعت 30 ألف مهاجر غير شرعي من مغادرة سواحلها

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، أن روما طلبت من مفوضية اللاجئين إدارة وضع المهاجرين على حدود تونس وليبيا.





إدارة وضع اللاجئين على الحدود التونسية الليبية

ومن جانبها أكدت السلطات الإيطالية أن وضع المهاجرين على الحدود بين تونس وليبيا معقد للغاية، مؤكدة أن تونس منعت منذ مطلع 2023 مغادرة 30 ألف مهاجر غير نظامي لسواحلها.



وإلى الجانب الآخر ذكرت السلطات التونسية في بيان صادر عنها أنه تم إيقاف محاولة أكثر من 2000 مهاجر غير نظامي لاجتياز الحدود البحرية إلى أوروبا.



ويوم الجمعة الماضية أعلنت وزارة الخارجية التونسية، أن تونس لن تصبح دولة عبور أو توطين للمهاجرين غير النظاميين.

Advertisements



بيان شديد اللهجة من الخارجية التونسية حول أزمة المهاجرين

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيانها الصادر، إنها ترفض بشكل قاطع المغالطات والشائعات التي اتخذت شكل حملات مغرضة تقف وراءها أطراف تسعى إلى تأجيج الوضع، والتغطية على الجهود التي تبذلها الدولة التونسية لتأمين الحماية والإحاطة والرعاية لهؤلاء المهاجرين، علاوة عن محاولة المس بصورة تونس ومصالحها.





وأضافت الخارجية التونسية أنها ملتزمة بمواصلة اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية حدودها البرية والبحرية ومنع أي محاولات لعبورها بصفة غير قانونية، وتجدد التأكيد على أنها لن تكون دولة عبور ولا توطين للمهاجرين غير النظاميين مع التزامها باحترام جميع الاتفاقيات والصكوك والمواثيق الدولية والإقليمية المنظمة للهجرة وقواعد القانون الدولي الإنساني.



وتضمن بيان الخارجية التونسية أن السلطات تحرص على حسن معاملة المهاجرين والتصدي لأي تجاوزات فردية قد تحدث، كما أنها، لم تدخر جهدا، بمساعدة جمعية الهلال الأحمر التونسي، لتوفير جميع الاحتياجات الضّروريّة لهؤلاء المهاجرين وتأمين الرّعاية الطّبيّة اللاّزمة لهم وتمكينهم من ربط الصّلة بعائلاتهم في بلدانهم الأصليّة.



