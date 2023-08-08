تنسيق الجامعات 2023، 82 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات

تنسيق الجامعات 2023، أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الإثنين أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 82 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

تنسيق الجامعات 2023

وأكد وزير التعليم العالي على جاهزية معامل الحاسب الآلي المتاحة بالجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق لاستقبال الطلاب، ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني.

Advertisements

وأضاف السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، وأكد على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

تعليمات تنسيق الجامعات



وأكد د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة على ضرورة استفادة الطلاب من الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة لمساعدة الطلاب في كيفية التنسيق الدقيق، وكتابة رغباتهم بطريقة صحيحة، لافتًا إلى وجود إمكانية لتعديل الرغبات حتى توقيت نهاية المرحلة، موجها الطلاب لمراجعة الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقعها الإلكتروني لمتابعة هذه الأدلة، من خلال حسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:



● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك)

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (الانستجرام)

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (تويتر)

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (Threads):

الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة

نصيحة وزير التعليم العالى لطلاب الثانوية العامة

تقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي بالتهنئة لطلاب الثانوية العامة، بمناسبة وصولهم إلى الحياة الجامعية، وتسجيل الرغبات على موقع تنسيق الجامعات 2023.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي فيديو لوزير التعليم العالي، يقدم فيه نصيحة لطلاب الثانوية العامة 2023، قائلا: احب أوجه نصيحه للطلاب بخصوص التقديم في تنسيق الجامعات 2023، لافتا إلى أن مدي التحاقك بكلية أو جامعة معينة ليس مهم بالضرورة، مشيرا إلى أن كله يعتمد علي مهارات وقدرات الطالب.

موجه نصيحة لطلاب الثانوية العامة 2023:"انصحك تدور علي مهاراتك وإمكانياته الأول دون الالتفاف لاسم الجامعة.

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023



وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية».

حصريًّا عبر موقع (فيتو) نقدم لكم خدمات تنسيق الكليات 2023، شروط القبول في الجامعات المصرية، تنسيق المعاهد والجامعات المصرية ، تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ، تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 ، تنسيق الدبلومات الفنية والحد الأدنى ، تنسيق الشهادة الإعدادية 2023-2024 ، تنسيق القبول بالجامعات المصرية، تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام 2023 ، الشروط والقبول بالجامعات والمعاهد المصرية ، تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العسكرية .



