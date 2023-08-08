الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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أخبار مصر

وزير العمل: توجيهاتي للمُلحقين العُماليين حماية ورعاية عمالنا في الخارج

حسن شحاتة وزير العمل،فيتو
حسن شحاتة وزير العمل،فيتو

استقبل وزير العمل حسن شحاتة بمكتبه بديوان عام "الوزارة" اليوم الثلاثاء، النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب،وقال "شحاتة" أن "الوزارة" حريصة على التواصل مع "النواب" باعتبارهم شركاء في "الحوار الإجتماعي"،في كافة الملفات التي تخص المواطن المصري في الداخل والخارج.

سوق العمل بالخارج

وإستمع "الوزير" إلى بعض المقترحات التي تقدمت بها النائبة منها إنشاء أكاديمية لتأهيل "الضيافة الجوية" المصرية لسوق العمل بالخارج،وذلك تنسيقًا مع وزارتي الطيران المدني،والهجرة،وكذلك حث المُلحقين العمالين التابعين لوزارة العمل بالخارج،بالإستمرار في التواصل مع مؤسسات البلدان التي يعملون فيها،للتوسع في عملية إيجاد فرص عمل للمصريين في الخارج..

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المُلحقين العماليين في الخارج

وأكد الوزير حسن شحاتة لنائبة البرلمان،على أن كافة المُقترحات التي تقدمت بها ستكون محل تقدير ودراسة،وأن توجيهاته مستمرة للمُلحقين العماليين في الخارج،بالوقوف بجانب أي مصري،حتى يحصل على حقوقه المشروعة،وكذلك تكثيف حملات التوعية للعمال بحقوقهم وواجباتهم،وأن تعزيز علاقات العمل بين العامل وصاحب العمل في الداخل أو الخارج،هدف مستمر من أهداف "الوزارة"،لصالح طرفي العملية الإنتاجية  ،موضحًا أن "الوزارة " لديها 9 مكاتب تمثيل عمالي في السعودية والكويت والأردن والإمارات وقطر والعراق ولبنان وإيطاليا،هناك توجيهات مباشرة لهم بحماية ورعاية عمالنا في الخارج..ومن جانبها أشادت نائبة البرلمان بالدور الذي تقوم به وزارة العمل،ومكاتبها في الخارج،متطلعة إلى المزيد من الشراكة والتعاون وتبادل الأراء والمُقترحات التي تخدم ملف العمل خلال الفترة المُقبلة..

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