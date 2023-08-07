الإثنين 07 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

وزارة العمل: عودة مستحقات ورثة عامل مصري بالكويت

وزارة العمل، فيتو
وزارة العمل، فيتو

أعلنت وزارة العمل عن نجاح مكتب التمثيل العمالي بدولة الكويت في صرف وثيقة التأمين رقم 23407  بمبلغ وقدره  3300 دينار كويتي بما يعادل 331 ألفًا و353 جنيه تقريبًا، إلى ورثة العامل المصري المتوفي المهدي السيد محمود وذلك من خلال المتابعة والتنسيق مع شركة مصر للتأمين في صرف وثيقة التأمين خلال التغطية التأمينية،وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بمتابعة أحوال العمالة المصرية في الخارج والاطمئنان على حصولهم على حقوقهم ومستحقاتهم لدى جهات عملهم..

Advertisements

مكتب التمثيل العمالي بدولة الكويت

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، وأوضح إمام العاصى المحلق الإداري بمكتب التمثيل العمالي بدولة الكويت في تقريره، أنه في إطار توجيهات الوزير حسن شحاتة والإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة، بالمتابعة الدورية لأحوال العمالة المصرية العاملة في دولة الكويت، والحفاظ على حقوقها ومكتسباتها لدى أصحاب الأعمال، نجح المكتب في صرف وثيقة تأمين لورثة عامل مصرى متوفى، بشيك  الى الورثة الشرعيين بعد عمل إعلام الوراثة وعمل توكيل لأحد أقاربه بصرف الشيك، كما قدم الورثة الشكر والتقدير لوزير العمل والمكتب على جهودهم التى مكنتهم من الحصول على مستحقاتهم..

العمال المصريين داخل الدولة

وأكد الملحق الإدارى حرص المكتب على متابعة كافة مستحقات المتوفيين والمصابين لدى جهات العمل التابعين لها وتوصيلها إلى ذويهم، والرد على الشكاوى والاستفسارات الواردة إليه من العمال المصريين داخل الدولة، والعمل على حلها مع أصحاب الشركات والمنشآت العاملين بها والحفاظ على الحقوق في إطار القوانين واللوائح المعمول بها داخل الدولة  .

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التمثيل العمالي التغطية التأمينية العمال المصريين العمالة المصرية في الخارج دولة الكويت مكتب التمثيل العمالي وزير العمل حسن شحاتة وزارة العمل

مواد متعلقة

وزارة العمل: ندوة لتمكين المرأة وتوعيتها بحقوقها وواجباتها ببورسعيد

وزارة العمل: تدريب مهني على صناعة "المالتي ميديا" لشباب الإسكندرية

وزارة العمل: إلغاء وإيقاف نشاط 4 شركات إلحاق عمالة بالخارج

وزارة العمل: ملتقى توظيف يوفر 4288 فرصة في 35 شركة بالشرقية

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب، انخفاض أسعار المعدن الأصفر اليوم الإثنين 7-8-2023

أبرزها الحقوق والهندسة والصيدلة، مقترح برلماني بغلق باب القبول في 6 كليات

5 صور ترصد استقبال الرئيس السيسي لسلطان طائفة البهرة

الاتفاق السعودي يزاحم اتحاد جدة بعرض ضخم لضم محمد صلاح

نقابة القراء تعلق على واقعة إلقاء نقطة على قارئ شهير

آليات جديدة لتنظيم وجود اللاجئين بمصر، تعرف على التفاصيل

صلاح محسن يقود هجوم الأهلي بداية الموسم في هذه الحالة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023

Advertisements

منوعات

المزيد

الشركة صاحبة الغواصة المنكوبة تيتان تعلن إرسال 1000 شخص إلى الزهرة، والنشطاء: رحلة للجحيم

مؤسس تيتان الغارقة يخطط لإرسال 1000 شخص في رحلة لقلب الجحيم

مارك زوكربيرج يحدد موعد القتال مع إيلون ماسك

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الإثنين 7-8-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الجنيه مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين

سعر جرام الذهب، انخفاض أسعار المعدن الأصفر اليوم الإثنين 7-8-2023

أسعار الذهب اليوم الاثنين بالأسواق 7-8-2023، مؤشر الذهب بالبورصة المصرية مباشر

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 7-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

الفئات الأكثر عرضة لآلام الظهر وهذه أهم الأسباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

القراءات العشر وأصحابها وأماكن انتشارها في الأقطار الإسلامية

تفسير رؤية الكعبة في المنام وعلاقتها بتفريج الهموم والتخلص من الأزمات

ما حكم كتابة الآيات القرآنية بالذهب على جدار قبلة المسجد النبوي الشريف؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية