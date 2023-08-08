مدحت صالح ضيف برنامج محمود سعد SoldOut Interviews

يستعد الإعلامي محمود سعد لإطلاق حلقة جديدة من برنامجه الفني الجديد الذي يُعرض sold out عبر المنصات الرقمية وليست شاشات التليفزيون.

برنامج SoldOut Interviews

فعقب مرور قرابة عام ونصف العام عن توقف برنامجه الشهير باب الخلق، قرر محمود سعد العودة من خلال برنامج جديد يحمل اسم "SoldOut Interviews" وهو برنامج من أعمال منصة watch it الأصلية ولعل من أبرز الضيوف الذي شاركوا بالحلقات السابقة الفنانة منى زكي، الفنان أكرم حسني، الإعلامية والمنتجة إسعاد يونس الفنان أمير عيد قائد فرقة كايروكي، وستكون الحلقة الجديدة مع الفنان مدحت صالح.

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وتعرض حلقة حوار مدحت صالح مع محمود سعد يوم غدًا 9 أغسطس الجاري على مسرح Theatro Arkan..





ويتكون برنامج SoldOut Interviews من 3 فقرات الأولى ستكون فقرة حوارية من نجوم ومشاهير الفن والثقافة، والثانية ستكون حفلات أو عروض خاصة للنجوم، اما الفقرة الثالثة والأخيرة ستشتمل على استاند أب كوميدي يقدمه الضيف للحضور.

برنامج باب الخلق

وكان توقف برنامج “باب الخلق” على شاشة قناة النهار فى 24 سبتمبر 2023.. وقال محمود سعد حينها في فيديو بثه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إن برنامجه باب الخلق سيتوقف على قناة النهار.

وأضاف: "باب الخلق ملوش نصيب انه يستمر على قناة النهار والمشكلة ليست فيا أو في المحطة وإنما كل شيء يبدأ وينتهي".

وتابع قائلا: "لكن احنا ربنا فتح لنا سكة تانية ممكن نتقابل فيها، فكل حد بيشوفني ست طيبة أو طفل أو شاب ممكن يشوفني على يوتيوب".