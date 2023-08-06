الزراعة تبدأ خطة إنشاء مفرخات سمكية للمياه المالحة

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزر اعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور صلاح مصيلحي رئيس جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية واللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز وذلك لمراجعة الموقف التنفيذي لإجراءات تنمية الثروة السمكية تنفيذا للتكليفات الرئاسية في هذا الشأن.

تطوير مفرخات بحيرة السد العالى

واستعرض الاجتماع المستجدات في خطة تطوير المفرخات والبحيرات والإجراءات التي تمت في تطوير مفرخات بحيرة السد العالي وباقي مفرخات المياه العذبة، فضلًا عن خطة إنشاء مفرخات المياه المالحة لتوفير زريعة الأسماك المطلوبة للاستزراع السمكي البحري والبحيرات.

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كما تم مناقشة موقف الأقفاص البحرية التى تم طرحها للمستثمرين ودراسة المعوقات التى تواجه التنفيذ وكذلك دراسة معوقات إنشاء مفرخين فى البحر الأحمر وبحيرات بحيرة المنزلة وخلال الاجتماع ايضا تم عرض الموقف التنفيذي لتحصيل مستحقات الدولة لدى الغير وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحصيل أموال الدولة وتجديد عقود الإيجار.

وضع آليات لإلقاء الزريعة فى نهر النيل وفروعه والبحيرات

كما شدد وزير الزراعة على ضرورة وضع آليات لإلقاء الزريعة فى نهر النيل وفروعه والبحيرات بالاشتراك مع المحافظين والجهات المعنية، وكذلك حسن استغلال اصول الدولة غير المستغلة والإسراع فيإجراءات طرحها لاشراك القطاع الخاص فى تشغيلها بأحدث الاساليب.

وأكد ضرورة عرض تقرير شهري بالموقف التنفيذي وعرض المعوقات التي تواجه التنفيذ والحلول المقترحة لاتخاذ اللازم بشأن الإسراع في الخطوات التنفيذية.