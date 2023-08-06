الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

الزراعة تبدأ خطة إنشاء مفرخات سمكية للمياه المالحة

السيد القصير، وزير
السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فيتو

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزر اعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور صلاح مصيلحي رئيس جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية واللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز وذلك لمراجعة الموقف التنفيذي لإجراءات تنمية الثروة السمكية تنفيذا للتكليفات الرئاسية في هذا الشأن.

تطوير مفرخات بحيرة السد العالى

واستعرض الاجتماع المستجدات في خطة تطوير المفرخات والبحيرات والإجراءات التي تمت في تطوير مفرخات بحيرة السد العالي وباقي مفرخات المياه العذبة، فضلًا عن خطة إنشاء مفرخات المياه المالحة لتوفير زريعة الأسماك المطلوبة للاستزراع السمكي البحري والبحيرات.

Advertisements

كما تم مناقشة موقف الأقفاص البحرية التى تم طرحها للمستثمرين ودراسة المعوقات التى تواجه التنفيذ وكذلك دراسة معوقات إنشاء مفرخين فى البحر الأحمر وبحيرات بحيرة المنزلة وخلال الاجتماع ايضا تم عرض الموقف التنفيذي لتحصيل مستحقات الدولة لدى الغير وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحصيل أموال الدولة وتجديد عقود الإيجار.

وضع آليات لإلقاء الزريعة فى نهر النيل وفروعه والبحيرات

كما شدد وزير الزراعة على ضرورة وضع آليات لإلقاء الزريعة فى نهر النيل وفروعه والبحيرات بالاشتراك مع المحافظين والجهات المعنية، وكذلك حسن استغلال اصول الدولة غير المستغلة والإسراع فيإجراءات طرحها لاشراك القطاع الخاص فى تشغيلها بأحدث الاساليب.

وأكد ضرورة عرض تقرير شهري بالموقف التنفيذي وعرض المعوقات التي تواجه التنفيذ والحلول المقترحة لاتخاذ اللازم بشأن الإسراع في الخطوات التنفيذية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى جهاز حماية البحيرات تنمية الثروة السمكية تطوير مفرخات بحيرة السد العالى وزير الزراعة

مواد متعلقة

لأول مرة في مصر، فحص أكثر من مليون طن بطاطس لتصديرها للخارج

وزير الزراعة يبحث آليات دعم صغار المزارعين

سويلم يتابع إجراءات تطهير المساقى بالبحيرة لضمان وصول المياه للمزارعين

وزير الزراعة: الإفراج عن 119 ألف طن أعلاف"الذرة والصويا"بحوالي 65 مليون دولار

رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء يبحث التطوير الرقمى مع نائب وزير الاتصالات

القمة الروسية الأفريقية.. شراكة نحو عالم متعدد الأقطاب، عمق علاقات القاهرة وموسكو يدعم جهود روسيا نحو التنمية بالقارة السمراء

الري تعلن تدعيم المعمل المركزي في الوادي الجديد بأحدث الأجهزة عالية التقنية

موجة حارة طويلة وقاسية تضرب البلاد، ونصائح مهمة من الزراعة للحفاظ على المحاصيل

الأكثر قراءة

توفيق عكاشة يوجه رسالة للمصريين بشأن ترشح جمال مبارك للرئاسة

قرار جديد من الخطيب بعد رحيل عبد الحفيظ وتعيين خالد بيبو

زوج ضحية غرق المعادي يروي تفاصيل الحادث (فيديو)

كواليس جديدة في رحيل أبو عبلة عن الأهلي

تكليفات رئاسية للحكومة للحد من آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين

إحالة بلاغ يتهم مرتضى منصور بسب رجب بحة للتحقيق

كيفية قضاء الصلاة الفائتة منذ سنوات

انخفاض أسعار البيض اليوم، الشعبة توضح السبب

Advertisements

منوعات

المزيد

صياد هولندي يعثر على قرط ذهبي مفقود في البحر منذ 23 عاما (صور)

ظهور جسم غريب مضيء وسريع في السماء يثير مخاوف النشطاء (فيديو)

العثور على بيضة نعام عمرها 8 آلاف عام في المكسيك

وفاة المهرج الأمريكي الشهير دجانجو إدواردز

المزيد

خدمات

المزيد

ثبات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في تعاملات البنك المركزي اليوم

على مدار 72 ساعة الجنيه يوقف زحف سعر اليورو نحو الزيادة

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 6-8-2023 في بداية التعاملات

سعر السكر اليوم الأحد 6-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بعد أزمة النيجر وفرنسا.. قائمة بأكبر دول العالم إنتاجا لليورانيوم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيفية قضاء الصلاة الفائتة منذ سنوات

من أجمل تلاوات الشيخ يوسف حلاوة (فيديو)

أشهر قراء القرآن الكريم في زمن النبوة

المزيد
الجريدة الرسمية