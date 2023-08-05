الأحد 06 أغسطس 2023
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دين ودنيا

خالد الجندي: بعض الأبناء بيطلعوا ولا عارفين رب ولا دين ولا أي شيء (فيديو)

الشيخ خالد الجندي،
الشيخ خالد الجندي، فيتو

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن العقيدة هي قوام الدين، مضيفًا: "يعني يمكن تقابل ربنا عبادة عظيمة، لكن عندك اعتقاد في غير الله، أو عندك شرك، كل العبادات هذه لن يكون لها لازمة".  

 

أهمية تعلم العقيدة

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "العقيدة مسألة ليس فيها نقاش، في ناس تخلط بين التوسل والشرك، لكن العقيدة هي أننا لا نعبد إلا الله، وأي أحد يكلم أموات مع تحفظنا على ما يفعل لا يمكن أن نتهمه بالشرك".

 

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واستكمل: "العقيدة أول ما يسأل عليه يوم القيامة، وهي حق الأبناء على الآباء، لازم تعلم ابنك العقيدة، بعض الأبناء بيطلعوا ولا عارفين رب ولا دين ولا أي شيء، احنا الدين قائم على التوحيد، وإلا تبقى فاتح مشروع تسمين تأكل وتشرب وتهشك، بتلاقي بعض الآباء فرحان بابنه بيتكلم لغات، ولا يعرف أي شيء عن العقيدة والدين".

 خالد الجندي: السوشيال بها سم زعاف

وأكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن المجتمع العالمي أصبح يموج حالات بفتن وهناك فارق بين عصر ما قبل السوشيال ميديا وعصر ما بعد السوشيال ميديا.


وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أنه رغم المنافع العديد لمواقع التواصل الاجتماعي فإنها لها أيضًا مساوئ عديدة، فهي لا يمكن وقفها في أي دولة في العالم، وهي مسلية بها صور وأفلام ووسائل للترفيه، وهي سريعة الطلقات ولكن لها تأثير قاتل مثل السم الزعاف لا يمكن إنكاره، وهي موجودة بأبسط وسائل التقنية وبشكل مجاني وفي كل وقت.

 

وتابع، أن علماء مراقبة الميديا أكدوا أنه إذا وجود خدمة تقدم مجانًا فعلى المستخدم يعلم أنه هو المنتج المستهدف، وأصبح المستهدف هو السلعة، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي وصل لمراحل أكثر من مخيفة، حيث أصبح الهاتف المحمول كرجل يقيم معك بمنزلك،  "لو تحدثت مع زملائك عن أنواع القهوة سوف تفاجأ عندما تفتح الهاتف بسيل من الإعلانات عن القهوة وأسعارها وكل ما يتعلق بها، والإنسان اللي يظن أنه عايش فى جزيرة وحده هو واهم ومخطئ". 

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أهمية تعلم العقيدة العقيدة التوسل والشرك حق الاباء على الابناء

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