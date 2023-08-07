الإثنين 07 أغسطس 2023
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اقتصاد

الإحصاء: 24% ارتفاعًا في قيمة الصادرات المصرية للأردن خلال عام 2022

أعلام مصر والأردن،
أعلام مصر والأردن، فيتو

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى الأردن مسجلة 726.5 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 711.1 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 24%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الأردن 253.9 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 204.7 مليون دولار خلال عام 2021  بنسبة ارتفاع قدرها 2.2%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع  قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن لتصل إلى 980.4 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 915.8 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 7.1%.

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أهم عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الأردن خلال عام 2022

1. وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 157.3 مليون دولار.
2. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 55 مليون دولار.
3. محضرات خضر بقيمة 41.7 مليون دولار.
4. خضر ونباتات بقيمة 37.2 مليون دولار.
5. منتجات من خزف بقيمة 34.4 مليون دولار.
6. شحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية بقيمة 34.3 مليون دولار.
7. ألبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 32.4 مليون دولار.
8. فواكه بقيمة 31.7 مليون دولار.
9. منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 30.1 مليون دولار.
10. مصنوعات من حديد وصلب بقيمة 26.1 مليون دولار.

أهم عشر مجموعات سلعية استوردتها مصر من الأردن خلال عام 2022

1. أسمدة بقيمة 143.4 مليون دولار.
2. منتجات الصيدلة بقيمة 24.3 مليون دولار.
3. ألومنيوم ومصنوعاته بقيمة 12.7 مليون دولار.
4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 11.9 مليون دولار.
5. منتجات كيميائية متنوعة بقيمة 6.8 مليون دولار.
6. منتجات كيميائية عضوية بقيمة 6 مليون دولار.
7. مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 5.7 مليون دولار.
8. أغذية محضرة للحيوانات بقيمة 5.4 مليون دولار.
9. منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 4.7 مليون دولار.
10. فواكه بقيمة 4.1 مليون دولار.

قيمة الاستثمارات الأردنية في مصر

وبلغت قيمة الاستثمارات الأردنية في مصر 29.2 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2022/2023 مقابل  13.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي  2021/2022 بنسبة ارتفاع  قدرها 122.9%.

قيمة تحويلات المصريين العاملين بالأردن

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالأردن 792.9 مليون دولار خلال العام المالي  2021/2022 مقابل 774.2 مليون  دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة ارتفاع  قدرها 2.4%.

قيمة تحويلات الأردنيين العاملين في مصر

بلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين في مصر 9.6 مليون دولار خلال العام المالي  2021/2022 مقابل 12.3 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة انخفاض قدرها  21.8%.

الإحصاء: 12.04% ارتفاعا بالرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال مايو 2023

الإحصاء: 5.3% ارتفاعًا في قيمة الصادرات المصرية لليونان خلال عام 2022

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