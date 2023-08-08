الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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محافظات

التحفظ على 100 كيلو مخلل فاسد داخل مصنع غير مرخص بالقليوبية

مخللات فاسدة بالقليوبية،
مخللات فاسدة بالقليوبية، فيتو

شنت مديرية التموين بالقليوبية حملة مكبرة على أماكن بيع السلع والمنتجات الغذائية بالقليوبية، أسفرت الحملة على التحفظ على 100 كيلو مخللات فاسدة داخل مصنع غير مرخص. 

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تأتي الحملة  بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات معالي محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان وتوجيهات عبدالله أبو زيد وكيل الوزارة مدير مديرية  التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية والمهندسة منال إحسان وكيلة المديرية.

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شنت إدارة تموين شبين القناطر حمل تفتيشية برئاسة أسامة أحمد حامد مدير الإدارة ومأموري الضبط القضائي أسفرت عن  تحرير محضر جنحة ضد أحد السوبر ماركت لحيازته سلع بدون فواتير،  تحرير محضر جنحة ضد مصنع لإنتاج المخللات لإدارة نشاط بدون ترخيص وحيازة سلع مجهولة المصدر، تحرير محضر جنحة ضد أحد السوبر ماركت لحيازته زيت طعام غير مدون عليه تاريخ صلاحية وحيازته سجائر بدون فواتير. 


كما تم تحرير محضر جنحة ضد أحد السوبر ماركت لامتناعه عن بيع سجائر، تحرير محضر جنحة ضد أحد محال البقالة لعدم الاعلان عن الاسعار، ٤ محاضر جنح ضد محال بقالة تموينية للغلق في مواعيد العمل وعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية.


وقد تم التحفظ على المضبوطات خلال الحملة هي  ١٠٠ كيلو مخللات،  ٨٠ عبوة سجائر مستوردة متنوعة، ٢٤ زجاجة زيت طعام ١ لتر غير مدون عليه تاريخ صلاحية.


 ٤ باكت مياه غازية ٣٣٠ مللي بإجمالي ٧٢ عبوة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين. 

 

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الدكتور علي المصيلحى وزير التموين الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة التموين والتجارة الداخلية شبين القناطر علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مديرية التموين بالقليوبية مديرية التموين والتجارة الداخلية

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