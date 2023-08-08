الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

في مئوية لطيفة الزيات، القومي للترجمة يطلق الدورة الخامسة من كشاف المترجمين

لطيفة الزيات، فيتو
لطيفة الزيات، فيتو

يحتفل المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي بمئوية الأديبة والكاتبة الكبيرة الدكتورة لطيفة الزيات، حيث يعلن المركز عن مسابقة لترجمة أحد مقالات الأديبة الراحلة وهو بعنوان (الكاتب والحرية)، من كتاب “الأدب والوطن”.

 

القومي للترجمة


‎وعن كيفية المشاركة وشروط التقديم في المسابقة، يقوم المتسابق بطلب نسخة من المقالة عبر البريد الإلكتروني من هنــــــــــــا.
 

‎تكون الترجمة من اللغة العربية إلى أي من اللغات الأخرى ويرسل المتسابق ترجمته عبر البريد الإلكتروني أعلاه بالصيغتين ملف word وpdf، بالإضافة إلى سيرة ذاتية مختصرة تتضمن بيانات التواصل، وصورة الرقم القومي.

و‎لا يشترط سن المتقدم للمسابقة علمًا بأن آخر موعد لتلقى مشاركات المتسابقين 31 أغسطس2023 ويمنح المركز مجموعة قيمة من إصداراته للفائزين، بالإضافة إلى شهادات تقدير..

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لطيفة الزيات 

‎يشار إلى أن الدكتورة لطيفة الزيات من مواليد 8 أغسطس 1923أستاذ الأدب الإنجليزي بكلية البنات جامعة عين شمس، حصلت على جائزة الدولة التقديرية للأدب في العام1996 ‎وكانت رمزًا من رموز الثقافة الوطنية والعربية وإحدى رائدات العمل النسائي في مصر ولها سجل حافل بالريادة في جميع المجالات التي خاضتها كما أن لها عددًا كبيرًا من الأعمال الأدبية نذكر منها رواية "الباب المفتوح"والتي تعتبر علامة فارقة في تاريخ الأدب المصري فهي البداية الأولى التي فتحت الطريق أمام الرواية الواقعية للكاتبات المصريات والرواية مصنفة من أفضل 100 رواية عربية..

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