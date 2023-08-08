مرفق الكهرباء: 1600 ميجاوات توفيرا في استهلاك الكهرباء نتيجة خطة تخفيف الأحمال

أكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن تخفيف احمال الكهرباء علي الشبكة الموحدة للكهرباء يصل الي 1600 ميجاوات يوميًا، وذلك تماشيا مع تطبيق خطة تخفيف الأحمال التي تقوم بها وزارة الكهرباء والطاقة تزامنا مع الموجة الحارة التي تضرب محافظات الجمهورية من خلال فصل الكهرباء لمدة 60 دقيقة اعتبارًا من الساعة الـ12 مساء وحتى الساعة 12 صباحًا.

وأضاف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الأحمال الكهربائية على شبكة الكهرباء عادت للانخفاض، أمس الإثنين، وذلك بعد ارتفاعها اعتبارا من بداية الأسبوع الجاري تزامنا مع عودة ارتفاع درجات الحرارة التي تضرب محافظات الجمهورية.

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النشرة اليومية لمرفق الكهرباء

تخفيف الأحمال الكهربائية على شبكة الكهرباء



وقال جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك إن الأحمال الكهربائية على الشبكة الموحدة للكهرباء جلت آمس 35 آلاف وات، بانخفاض 200 ميجاوات عن الأحمال الكهربائية التي سجلتها الشبكة الموحدة للكهرباء اعتبارا من بداية الاسبوع الجاري.

وأضاف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن إنتاج الكهرباء شهدت اليوم الاثنين أيضا زيادة في الإنتاج عن الاستهلاك بمعدل 10 آلاف و100 ميجاوات عن الاحمال الكهربائية المتوقعة على شبكة الكهرباء.

خطة تخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات

أعلن مجلس الوزراء، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التى سيتم تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر الغد الثلاثاء، فى المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول.

وتشمل خطة تخفيف الأحمال الكهربائية التي تم إعدادها بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، 24 محافظة من محافظات الجمهورية، ويستثنى من هذه الخطة محافظات: مطروح، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، وذلك نظرا لقلة معدلات الاستهلاك بتلك المحافظات للطاقة الكهربائية.

جداول مواعيد انقطاع الكهرباء في كافة المحافظات