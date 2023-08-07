الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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منوعات

روسيا تستعد لإطلاق أول رحلة إلى القمر منذ 47 عاما

المركبة الفضائية
المركبة الفضائية الروسية، فيتو

تعتزم روسيا إطلاق أول مركبة فضائية للهبوط على سطح القمر منذ 47 عاما، يوم الجمعة المقبل، في سباق مع الهند، للوصول إلى القطب الجنوبي للقمر، والذي يمثل مصدرا محتملا للمياه سيساهم في وجود حياة هناك.

 

وسيتم إطلاق المركبة من قاعدة ڤوستوتشني الفضائية التي تبعد 5550 كيلومترا إلى الشرق من موسكو بعد 4 أسابيع من إطلاق الهند صاروخ شاندريان-3 إلى القمر والذي من المقرر أن يصل إلى القطب في 23 أغسطس.

 

روسيا تستعد لإطلاق مركبة فضاء إلى القمر

يشار إلى أن الهبوط على القمر أمر صعب بسبب عدم استواء سطحه، لكن القطب الجنوبي وجهة معروفة إذ يعتقد بعض العلماء أنه ربما يحتوي على كميات مهولة من الجليد الذي قد يستخدم في استخراج الوقود والأكسجين بالإضافة إلى مياه الشرب.

 

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وردت وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس على أسئلة من رويترز بالقول إن مركبة الفضاء لونا-25 ستستغرق خمسة أيام لتصل إلى القمر ثم ستستغرق من خمسة إلى سبعة أيام في مدار حول مدار القمر وذلك قبل الهبوط إلى موقع من ثلاثة مواقع محتملة للهبوط بالقرب من القطب، وهو جدول زمني من شأنه أن يتعادل مع خطة الهند للوصول إلى سطح القمر أو يهزمها بفارق بسيط.

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