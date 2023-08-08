تخريج الدفعة الثانية للكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا بجامعة القناة بنسبة نجاح 98.73% 

اعتمد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس نتيجة بكالوريوس الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا، حيث جاءت النسبة العامة للنجاح 98.73%.





رسالة تهنئة للطلاب

ووجه "مندور " رسالة تهنئة إلى 78 خريجا من الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم القادمة، مؤكدًا أن كليات القطاع التكنولوجي بوجه عام والكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بوجه خاص نعقد عليها الكثير من الآمال؛ نحو تطوير منظومة الصناعة في إقليم القناة وسيناء، داعين الله أن يوفقهم في حياتهم الشخصية والعملية، مُطالبًا الخريجين بضرورة تنمية مهاراتهم وقدراتهم والاطلاع على كل ما هو جديد في المجالات التكنولوجية المختلفة والصناعة.

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نسب التقدير العام

ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن 16 طالب وطالبة حصلوا على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف، و4 على جيد جدًا مع مرتبة الشرف، و5 على امتياز، و31 على تقدير عام جيد جدًا، و22 على تقدير عام جيد.

أسماء العشرة الأوائل

فيما هنأ الدكتور تامر نبيل عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية طلابها العشر الأوائل، مُعلنًا أسماءهم والتي جاءت كالتالي: ندى حسين أحمد حسين عبده الأولى، نسرين عبد الله عبد الله الشاذلى بالمركز الثاني، أحمد هلال السيد محمد نصير بالمركز الثالث، هدى عمر محمود صاوى بالمركز الرابع، ساميه محمد عبد العزيز سيد أحمد بالمركز الخامس.

باقر أسماء الطلاب الأوائل

وأضاف الدكتور أحمد سالم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن شيرين محمد عبد اللطيف محمد مصطفى حصلت على المركز السادس، يليها تقى محمد عبد المجيد حامد بالمركز السابع، ثم آمال أحمد محمد معوض أبو العلا بالمركز الثامن، وبالمركز التاسع جاءت ندا أحمد عيد أحمد عفيفى، وأخيرًا شروق عبد الفتاح صبحى موسى بالمركز العاشر وحصل جميعهم على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف.

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