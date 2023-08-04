جامعة قناة السويس تكشف عدد الطلاب الذين اجتازوا اختبارات القدرات

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن اختبارات القدرات بكليتي التربية الرياضية والتربية قسم التربية الفنية والموسيقية مستمرة، حتى يوم الإثنين القادم الموافق 7 أغسطس.

ولفت إلى أن الجامعة اتخذت التدابير اللازمة حتى توفر كافة سبل الراحة للطلاب وأولياء الأمور، متمنيًا للطلاب التوفيق.

جانب من الاختبارات، فيتو

جانب من الاختبارات، فيتو

جولة لمتابعة اختبارات القدرات

ومن جانبه كان الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أجرى جولة بكليتي التربية والتربية الرياضية، وذلك لتفقد لجان اختبارات القدرات بكلية التربية شعبة التربية الفنية التي أدى الاختبارات فيها 54 طالبا وطالبة.

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وكان في استقبال نائب رئيس الجامعة الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية، والذي أفاد أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا اختبارات التربية الفنية بلغ حتى الآن 154 طالبا وطالبة.

جانب من الاختبارات، فيتو

جانب من الاختبارات، فيتو

وأكد الدكتور محمد عبد النعيم، خلال الجولة على إنه تم تشكيل لجان داخل كل كلية لمتابعة سير اختبارات القدرات على مدار اليوم، والعمل على توفير سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم، وتجهيز قاعات وأماكن انتظار بالكليات التي تؤدى بها اختبارات القدرات، لافتًا إلى أن الاختبارات تتم وفق المواعيد الزمنية المحددة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما تفقد" عبد النعيم " اختبارات شعبة التربية الموسيقية، حيث أدى الاختبارات حتى الآن 36 طالب وطالبة.

تشكيل اللجنة والكنترول

يُذكر أن اللجنة الامتحانية بكلية التربية الفنية تضم كل من الدكتورة نهلة صابر رئيس قسم التربية الفنية، والدكتور أشرف فتحي، والدكتور أحمد عطيتو، أما الكنترول فيضم كل من الدكتورة نشوى سعد، والدكتورة دنيا جريش، والدكتورة نادين المراغي.

جانب من الاختبارات، فيتو

جانب من الاختبارات، فيتو

كما تضم اللجنة الامتحانية كلية التربية الموسيقية فتضم كل من الدكتورة ريهام حسنين رئيس قسم التربية الموسيقية، والدكتورة هالة فاروق والدكتورة نانسي فاروق، وضم الكنترول كل من الدكتورة داليا الطمني، والدكتورة هادية عادل والدكتورة منال شمس.

وحضر الاختبارات الدكتور أحمد عبد الوهاب قائد أوركسترا جامعة قناة السويس.

اختبارات كلية التربية الرياضية

كما توجه الدكتور محمد عبد النعيم إلى مقر الجامعة القديمة، حيث يؤدي طلاب التربية الرياضية الاختبارات بإشراف الدكتور ماجد العزازي عميد الكلية، حيث كان في استقبال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور أحمد عزيز وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عطوه المتولي عطوه، والدكتور أحمد كمال، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ورؤساء الأقسام بها.

جانب من الاختبارات، فيتو

جانب من الاختبارات، فيتو

وخلال الجولة - أشار " عبد النعيم " إلى أن الجامعة حريصة على توفير المناخ الملائم، وسبل الراحة للطلاب خلال فترة الاختبارات، ليتمكنوا من أداء الاختبارات في سهولة ويسر، دون مواجهة أية معوقات، مضيفًا أن خدمات التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكليتي التربية الرياضية والتربية شعبتي التربية الفنية والتربية الموسيقية، تتم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على الإنترنت.

وأضاف "عبد النعيم " أن 600 طالب وطالبة أدوا الاختبارات بكلية التربية الرياضية حتى الآن، مؤكدًا أن ملاعب الاختبارات بكلية التربية الرياضية، وقاعات اختبارات اللياقة البدنية تم تجهيزها لاستقبال الطلاب مع توفير أماكن انتظار لأولياء الأمور .