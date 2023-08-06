تعرف على شروط التقديم لبرنامج البكالوريوس المُكثف بتمريض القناة

صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن الاحتياج الدائم لزيادة أعداد الخريجين من المؤسسات التعليمية التمريضية أدى إلى اكتشاف طرق مبتكرة لبرامج تمريضية سريعة مع سلامة ونوعية التعليم التمريضي المُقدم ؛ حيث تم تصميم البرنامج المُكثف لتلبية الطلب المرتفع والدائم للتمريض؛ لسد العجز الدائم في القوى البشرية التمريضية، وتسهيل عملية تحويل المسار المهني، وخلق فرص عمل جديدة، مما يؤدي إلى المساهمة في حل مشاكل البطالة.

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جاء ذلك بالتزامن مع فتح باب التقديم لبرنامج البكالوريوس المُكثف بكلية التمريض.

مدة البرامج الدراسية

أوضح الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن مدة البرنامج 24 شهر، بالإضافة إلى سنة امتياز وفصل تمهيدي، كما يضم البرنامج 6 فصول دراسية بدون فواصل إلى جانب السنة التمهيدي.

هذا وقامت الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض بشرح تفصيلي للبرنامج المُكثف، مؤكدة أنه برنامج الشهادة الثانية، حيث تتيح الدراسة به للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس من الأنظمة التعليمية الأخرى غير التمريضية فرصة الالتحاق به، كما تم تصميمه لتغطية عدد كبير من المواد الدراسية في فترة زمنية قصيرة، ويعتمد البرنامج على الخبرات التعليمية السابقة، وانتقال الأفراد- مع درجة البكالوريوس في تخصصات أخرى إلى مجال التمريض.

الهدف من هذه البرامج الدراسية

وأكملت الدكتورة فريدة يوسف كامل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن الهدف من البرنامج تلبية حاجة المجتمع من إخصائيي التمريض المؤهلين، والذين يساهمون في حل مشكلة نقص أعداد التمريض، وتقديم مسارات مهنية جديدة لتحقيق التنمية المجتمعية، إلى جانب تقديم حلول لمشكلة البطالة عن طريق خلق مسارات مهنية تعتمد على العلوم المختلفة.

عدد ساعات البرامج

ومن جانبها أشارت الدكتور علا علي مدير البرنامج المُكثف أن البرنامج يعادل 110 ساعة معتمدة، بالإضافة إلى 17 ساعة معتمدة للفصل الدراسي التمهيدي، ويتبعها 12 ساعة معتمدة أسبوعيا ً ( تدريب الامتياز لمدة عام كامل ) في المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والسكان، وتقسم السنة الدراسية إلى ثلاثة فصول دراسية كل منهم 16 أسبوع، يعقب كل منهم الامتحان النهائي، ويفتح باب التسجيل مرتين سنويًا للتقدم للالتحاق بالبرنامج.



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