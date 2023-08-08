مواصفات سلسلة الأجهزة اللوحية سامسونج  Galaxy Tab S9 بعد إطلاقها رسميا

أطلقت سامسونج سلسلة Galaxy Tab S9 الجديدة وتضم Galaxy Tab S9 وS9+ وS9 Ultra، وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات أجهزة تابلت سامسونج الجديدة.

مواصفات أجهزة سامسونج

تأتى أجهزة تابلت سامسونج بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 Mobile وهو نفس معالج الهاتف المحمول فائق السرعة في أحدث هواتف سامسونج الذكية كما تساعد تقنية غرفة البخار المتقدمة Vapor Chamber في تدفق الطاقة أو الألعاب أو عمليات تحرير مقاطع الفيديو.

وتم زيادة معدل التحديث الديناميكي لسلسلة Galaxy Tab S9 تلقائيًا من 60 إلى 120 هيرتز لتحقيق التوازن بين الاستجابة السلسة وكفاءة البطارية بجانب خاصية Eye Comfort لتقليل مستوى إجهاد العين مع الضوء الأزرق المنخفض، والذي يتم تقليله بأكثر من 70% حيث تضيف هذه الخاصية المزيد من الحيوية على التفاصيل الدقيقة، وتبلغ نسبة العرض بالشاشة 16:10.

Advertisements

وبالنسبة للصوت فقد تم تعزيز أجهزة سامسونج من خلال الصوت المحيطي الواسع الذي يتم توفيره عن طريق مكبرات صوت رباعية أكبر بنسبة 20%، مع نظام مكبر الصوت AKG وصوت Dolby Atmos كما يمكن لمستخدمي سلسلة Galaxy Tab S9 تعديل إعدادات الصوت المخصصة للألعاب والاستماع إلى الموسيقى، أو إجراء مكالمات الفيديو.



كما تأتى الأجهزة بتقنية Vision Booster حيث يكتشف الجهاز ظروف الإضاءة الساطعة تلقائيًا للحفاظ على حيوية الشاشة ووضوحها وباستخدام Smart Book Cover الذي يمكن ضبطه بالوضع المستقيم، يمكن تثبيت الجهاز في الاتجاه الرأسي أو الأفقي للعرض بدون استخدام اليدين.

وتأتى سلسلة Galaxy Tab S9 ضمن أكثر مجموعات الأجهزة اللوحية من حيث كفاءة الحرارة عبر حجرة بخار داخلية مصممة خصيصًا لتلبية متطلبات الأجهزة اللوحية عالية الكثافة وتساعد الخاصية الجديدة لتبديد الحرارة ثنائية الاتجاه في الحفاظ على أداء أفضل لأطول مدة استخدام.

كما تم تزويد كل جهاز من سلسلة Galaxy Tab S9 بقلم Galaxy S Pen عبر تجربة تشبه الكتابة بالقلم على الورق، وقد تم تصنيفهما الآن على حد سواء وفق معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار، ويمكن للقلم أيضًا الكتابة في المتصفحات ومتاجر التطبيقات، ويضمن الشحن ثنائي الاتجاه الجديد شحن القلم بغض النظر عن طريقة وضعه في المنطقة المخصصة له.

ويمكن للمستخدمين الترقية إلى S Pen Creator Edition حيث تم تصميم هذه النسخة بمواد ذات ملمس خاص تساعد على إمساك الجهاز بطريقة مريحة، وبزاوية أوسع ويتوفر أيضًا نوعان من القلم، وهما النوع الصلب لتجارب الرسم الطبيعية، والنوع الناعم الذي يحاكي تجارب الكتابة الشبيهة بالورق وعن طريق استخدام Multi Window، يمكن عرض ما يصل إلى 3 تطبيقات كشبكة منظمة من النوافذ القابلة للتعديل بسهولة.

ويمكن عبر الأجهزة البحث في المتصفح، مع الإشارة إلى صورة من معرض سامسونج ورسم الأفكار في Samsung Notes، حيث يتم كل ذلك في وقت واحد وعرض واحد. وكبديل آخر، يمكن استخدام خاصيةPop-Up View، لعرض التطبيقات كنوافذ عائمة، مع استمرار عرض الشاشة الرئيسية بالكامل حيث قال تي إم روه، الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة أعمال تجارب الهواتف المحمولة ان الجهاز يعد الأول من نوعه الذي يقدم تجربة مستخدم متكاملة مع تصميم مدمج.

وأثناء السفر أو العمل عن بعد، يمكن للوحة مفاتيح Book Cover Keyboard ونسق DeX Mode من سلسلة Galaxy Tab S9 محاكاة تجربة سطح المكتب مع سهولة تنقل الجهاز اللوحي وتبدو الزوايا القابلة للتعديل للوحة المفاتيح ذات الغطاء الكتابي ولوحة المفاتيح ذات الإضاءة الخلفية وكأنها جهاز كمبيوتر خفيف الوزن.

في الوقت نفسه، يتسم نسق DeX Mode بمؤشر سهل المتابعة، وتغيير حجم النافذة وتحديد موضعها، وإمكانيات الشاشة الثانية لتبرز شاشة الكمبيوتر الشخصي أو تعمل على توسيعها إلى كمبيوتر لوحي وعند إجراء مكالمة عبر برنامج Google Meet، يمكنك العمل بسهولة أكبر من خلال مشاركة الشاشة، والمشاركة في تحرير مستند Samsung Notes بشكل مباشر.

ويقدم تطبيق GoodNotes تجربة جديدة لتدوين الملاحظات اليومية على Android ويتم إطلاقه حصريًا لمستخدمي جهاز جالكسي اللوحي بالإضافة إلى ذلك، يمكن مشاركة الملاحظات التي تم إنشاؤها في GoodNotes على جميع الأنظمة الأساسية وتحريرها معًا في وقت واحد.

ويمكن مشاركة الصور ومقاطع الفيديو، وحتى الملفات الكبيرة التي تم التقاطها على كاميرا هاتف جالكسي الذكي مع سلسلة Galaxy Tab S9 من خلال خاصية المشاركة السريعة Quick Share ويستفيد تطبيق LumaFusion بشكل كامل من شاشة Galaxy Tab S9 Ultra لضمان دقة تحرير مقاطع الفيديو.

وتم تحويل Clip Studio Paint إلى واجهة جهاز لوحي مبسطة للرسم والتلوين وفي الوقت نفسه، يعمل ArcSite على تمكين المصممين والمحترفين وتحويل رؤيتهم الإبداعية إلى مخططات CAD ثنائية الأبعاد، ومن خلال التعاون الوثيق مع جوجل لتحسين تجارب الشاشة الكبيرة، يمكن للمستخدمين الاستفادة من التطبيقات الشريكة لإكمال المهام.

وتعمل خاصية التحكم المتعدد Multi Control على تسهيل نسخ النصوص والصور أو لصقها أو سحبها مباشرة بين الجهاز اللوحي والهاتف الذكي، بما يتيح للمستخدمين التحكم في هواتفهم الذكية باستخدام لوحة اللمس Galaxy Tab S9 وتتسم أجهزة سامسونج Galaxy Tab S9 بخصائص تصميم جالكسي من الهواتف الذكية من سلسلة Galaxy S، مثل نفس تصميم الكاميرا.

وصممت الأجهزة أيضًا لتحمل الصدمات والخدوش بفضل الهيكل المقوى بالألمنيوم من نوع "أرمور"ويمكن استخدام الجهاز في البيئات الصعبة.

توافر الأجهزة الجديدة

تتوفر السلسلة بلونين، وهما البيج والجرافيت، وثلاثة أحجام: 14.6 بوصة على Tab S9 Ultra، و12.4 بوصة على Tab S9+، و11 بوصة على Tab S9 وتوفر الأجهزة أربعة أجيال من ترقيات واجهة المستخدم One UI ونظام التشغيل Android OS، وخمس سنوات من التحديثات الأمنية.