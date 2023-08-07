يبحث العديد من المستخدمين عبر محركات البحث فى الوقت الراهن في مصر عن سعر موبايل سامسونج a13، ولذلك نقدم خلال السطور التالية مواصفات وسعر موبايل سامسونج a13.

خصائص موبايل سامسونج a13

يأتي موبايل سامسونج بشاشة على شكل النوتش في منتصف الشاشة والتي تأتي من نوع PLS TFT وتأتي بمساحة 6.6 إنش بجودة الـ 1080×2408 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 400 بكسل لكل إنش مع دعم الشاشة لأبعاد العرض بنسبة الـ 20:9 لعرض محتوى أكبر على شاشة الهاتف أثناء الاستخدام ومشاهدة الفيديوهات بالإضافة إلى وجود طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass الجيل الخامس.

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كما يأتي الهاتف بمعالج من نوع Exynos 850 بتكنولوجيا الـ 8 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G52 ويدعم هاتف سامسونج شريحتين اتصال من نوع Nano Sim كما يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G وتأتي الخامات من البلاستيك اللامع.

وبالنسبة للكاميرا فالأمامية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 أما الكاميرا الخلفية فتأتي رباعية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا الأساسية.

أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بعمل الماكرو.

وبشأن الكاميرا الرابعة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالعزل مع فلاش أحادي من نوع ليد فلاش.

ويدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطارا في الثانية الواحدة كما يدعم هاتف سامسونج تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS كما يدعم أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS.

وبالنسبة إلى وسائل الأمان والحماية التي يدعمها الهاتف فهو يدعم مستشعر البصمة ويأتي مدمج بزر الباور كما يدعم خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه ويدعم الهاتف معظم مستشعرات التسارع والقرب والبوصلة ومنفذ الـ USB يأتي من نوع Type C مع دعمه لخاصية الـ OTG والبطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير مع قوة شحن 15 واط كما يأتي الهاتف بنظام تشغيل اندرويد 12 مع واجهة سامسونج الـ One UI 4.1 Core.

كما يدعم هاتف سامسونج ميكرفون إضافي لعزل الضوضاء أما الواي فاي يأتي بترددات الـ b/g/n كما يدعم الـ Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot والبلوتوث يأتي بإصدار 5.0 بجانب دعمة إلى الـ A2DP, LE كما يدعم منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن.

سعر موبايل سامسونج

يتوفر الهاتف باللون الأبيض وباللون الأسود وباللون الأزرق وباللون البينك كما يتوفر بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية فالإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت بسعر 5400 جنيه والإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت بسعر 5888 جنيه كما يدعم إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري ويتم تركيبه في مكان مخصص.

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