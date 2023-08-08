الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رياضة

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وتوتنهام في كأس جوان جامبر 2023

برشلونة،فيتو
برشلونة،فيتو

برشلونة، يخوض فريق برشلونة الإسباني مباراة ودية اليوم الثلاثاء ضد نظيره توتنهام الانجليزي في بطولة كأس خوان جامبر الودية.

مباراة برشلونة ضد توتنهام يستضيفها ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي" في كأس خوان جامبر، لعام 2023.

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وتوتنهام في كأس جوان غامبر 2023؟


أعلنت قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية أنها ستنقل مباراة برشلونة وتوتنهام في كأس جوان غامبر 2023.

وستكون المباراة مُذاعة مجانًا عبر قناة "OnTime Sports 1 HD" المفتوحة.

جدير بالذكر أن برشلونة الاسباني كان فاز ببطولة خوان جامبر الودية، الموسم الماضي، ضد بوماس المكسيكي بعدما حقق انتصارًا بسداسية نظيفة.

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وتأتي المباراة ضم استعدادا برشلونة للنسخة الجديدة من الدوري الإسباني، حيث يبدأ رحلة الدفاع عن لقبه المحلي بمواجهة خيتافي يوم الأحد المقبل.

أما توتنهام، فسيبدأ مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي بمواجهة برينتفورد في اليوم نفسه.

برشلونة يسعى لإستعارة ثنائي مانشستر سيتي

تقدم نادي برشلونة الإسباني بعرض لنظيره مانشستر سيتي، للحصول على خدمات لاعبين من صفوفه في إطار الميركاتو الصيفي الجاري، بحسب تقرير صحفي كتالوني.

و ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، الأحد الماضي، أن برشلونة طلب استعارة الثنائي البرتغالي، برناردو سيلفا وجواو كانسيلو.

ويريد البارسا استعارة سيلفا لموسم واحد، مع وجود خيار شراء إلزامي بقيمة 70 مليون يورو.

أما كانسيلو، فقد طلب النادي الكتالوني استعارته، لكن مع وضع بند خيار الشراء، وليس إلزاميا.

 

رحيل ديمبلي لباريس سان جيرمان

ويرغب برشلونة في استغلال اقتراب رحيل الدولي الفرنسي، عثمان ديمبلي، إلى باريس سان جيرمان، وتخفيض فاتورة رواتب الفريق، من أجل عقد صفقات جديدة.

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أكدت أن مانشستر سيتي لا ينوي التفريط في خدمات برناردو سيلفا، الذي تألق بشكل كبير مع الفريق الإنجليزي في الموسم الماضي، وساهم بقوة في التتويج بالثلاثية التاريخية.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن مسئولي مانشستر سيتي أبلغوا نظرائهم في برشلونة أن برناردو سيلفا ليس للبيع، إلا أن برشلونة لا يستبعد ضم برناردو سيلفا، ومن المنتظر الاستمرار في المفاوضات خلال الأيام القادمة.

مانشستر سيتي يحسم مصير برناردو سيلفا

فيما أكد فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات بشبكة سكاي سبورتس أن مانشستر سيتي الإنجليزي رفض رحيل برناردو سيلفا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني.

وأكد أن النادي الإنجليزي لا ينوي التفاوض بأي شكل وتحت أي ظرف بشأن انتقال برناردو سيلفا لأي من الناديين.

وأضاف: “مانشستر سيتي يستعد لتقديم عرض جديد لـ برناردو سيلفا من أجل تجديد تعاقده مع بطل دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي”.

وينتهي تعاقد برناردو سيلفا مع سيتي بنهاية الموسم بعد المقبل في عام 2025.

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