مرور مفاجئ لمدير عام فرع التأمين الصحي بالشرقية على وحدات ديرب نجم

أجرى الدكتور رضا الديب مدير عام فرع التأمين الصحي بالشرقية مرورا مفاجئا على وحدات الفرع المختلفة بديرب نجم وذلك فى ساعة مبكرة من صباح اليوم ويصاحبة حنان محمودعضو قسم مكافحة العدوى بالفرع وذلك على عيادة التأمين الصحى بديرب نجم وذلك للاطمئنان على سير العمل بها وتواجد الاطباء والتمريض وتوافر الادوية حيث قام بتفقد جميع غرف العيادات واقسام العيادة المختلفة العلاج الطبيعى والحاسب الالى والاشعة والمعمل والصيدليات للاطمئنان على سيرالعمل

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رفع اداء الخدمة الطبية المقدمة

وكذا متابعة تادية الخدمة ثم اكد على بعض التوجيهات والملاحظات لرفع اداء الخدمة الطبية بالعيادة ولصالح المرضى وكان فى استقباله الدكتورة مروة نبيل مديرعام العيادة ومحمد ابو النورالمدير المالى بالعيادة ياتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بضرورة المتابعة الدورية للوقوف على مستوى الخدمات المؤداة للمترددين على عيادات التامين الصحى بجميع عيادات الفرع والوصول بها الى مستوى الاداء الممتاز

الدكتور محمد اوهاشم نائب مدير الفرع

كما قام الدكتور محمد أبوهاشم نائب مدير فرع الشرقية بالمرورعلى عيادتى بحطيط وابو حماد للتامين الصحى ويصاحبه الدكتورمحمد عثمان مسئول المعامل بالفرع والدكتورة ريهام مدبولى عضو ادارة الجودة بالفرع وذلك بتفقد اقسام عيادة بحطيط للتاكد والاطمئنان على سير العمل وانتظامه وتقديم الخدمة الطبية للمرضى المترددين على العيادة وتم التاكد من توافر الادوية والمستلزمات اللازمة للمرضى حيث وجه بتلافى بعض الملاحظات البسيطة بالعيادة التى ظهرت اثناء المرور وكان فى استقباله الدكتور احمد صبحى مدير العيادة

التوجه لعيادة أبو حماد للتأمين الصحى

ثم توجه نائب مدير عام الفرع للمرور على عيادة ابو حماد للتامين الصحى للاطمئنان على سير العمل والتزام العاملين كل فى مكان عمله حيث تم المرور على جميع غرف العيادات وباقى الاقسام بالعيادة كما تاكد من توافر الادوية والمستلزمات بصيدلية العيادة واكد على ضرورة تقديم الخدمة ذات الجودة للمرضى فى سهولة ويسر وحل جميع مشاكلهم ان وجدت وكان فى استقباله اثناء المرورالدكتورمحمد عبد المقصود مدير عيادة ابوحماد والمحاسب الحسينى المدير المالى والادارى بعيادة ابوحماد

استمرارية التعليم الطبى برعاية مدير الفرع

فى إطار استمرارية التعليم الطبي المستمر وبرعاية مدير عام الفرع والدكتورة هناء رشيد مديرة مستشفى المبرة تم عقد الاجتماع الشهرى لقسم النساء والتوليد برئاسة الدكتوروائل السيد رئيس قسم النسا والتوليد بالمستشفي وتم عمل محاضره بعنوان Safe laparoscopic surgery حيث حضرالقاء الدكتور حسين عبد الدايم استاذ النساء والتوليد بمستشفى الجامعه كما حضر مديرة مستشفى المبرة ومدير الشئون العلاجيه بالمستشفى والدكتورةعلا حنفي مسئول الزماله بالمستشفى

محموعة استشاريين واخصائيين ونواب القسم

بالاضافة الى مجموعة من استشاريين واخصايين ونواب القسم وفي بداية الاجتماع قامت الدكتورةهناء رشيد مديرة المستشفى بالترحيب بالحضور وكذلك اكدت علي ضرورة الاهتمام بالتعليم الطبي المستمر والتطوير المستمر لقسم النساء والتوليد وحرصها ودعمها الكامل له.متمنية لكل الاقسام الاستمرار والحرص علي التطويرفي الأداء والتطويرفى انظمة التعليم الطبي المستمر

الدكتور محمد رشاد الجندى رئيس قسم الاطفال

وكذلك قام الدكتورمحمد رشاد الجندي رئيس قسم الاطفال والحضانات بالمستشفى ومدرب زمالة الأطفال بالمستشفى بعمل محاضرة وورشة عمل بعنوان NICU ROUND with case DISCUSSIONوذلك فى حضورمتدربي الزمالة بالمستشفي مع التطبيق العملى علي الحالات داخل الحضانه وبرعاية مدير عام الفرع ومدير مستشفى المبرة الدكتور احمد عثمان مدير الشئون العلاجية بالمستشفى والدكتورة علا حنفي مسئولة الزمالة بالمستشفى كما قام الدكتور وليد سمك مدرب زمالة العظام بالمستشفي بالقاء محاضرةبعنوان stress fracture مع التطبيق العملى علي العمليات wrist deformiti وذلك فى حضور متدربي الزماله لقسم العظام بالمستشفي.

المعلومات الدوائية بمستشفى المبرة

كما قامت الدكتورة دينا أحمد مسئولة مركز المعلومات الدوائية بمستشفى المبرة.بتدريب التمريض الجدد علي قوائم الأدويه عالية الخطورة والأدوية عالية التركيز والأدوية المتشابهة شكلا واسما واختبار الحساسية للمضادات الحيوية واليقظة الدوائية للابلاغ عن الاثار العكسية للأدوية حيث جاء التدريب تحت اشراف مس جيهان عبد الفتاح مسئولة تدريب التمريض بالمستشفي وبرعاية ادارة الفرع والمستشفى

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