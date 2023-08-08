الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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محافظات

تداول 120 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن تداول 120 الف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر وصول 63 ألف طن قمح روماني لميناء سفاجا وتصدير 43 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا وصول 750  سيارة  لميناء بورتوفيق.


وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أنها شهدت نشاطا في حركة الملاحة البحرية  وحركة تداول البضائع حيث بلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 120000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 719 شاحنة و885 سيارة، وشملت حركة الواردات 70000 طن بضائع، 388 شاحنة و850 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 50000 طن بضائع، 331 شاحنة و35 سيارة. 

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حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة وادى اليرموك  وعلى متنها 63 الف طن قمح روماني  حيث قامت الجهات المختصة باتخاذ اللازم من اجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغ الشحنة والسفينتين  AMEANEMOS  وامل  بينما تغادر السفينة KSL XINYANG  وعلى متنها 43000 طن فوسفات تصدير إلى إندونيسيا.

 

  فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية  وغادرت العبارة امل،  كما شهد ميناء نويبع تداول 2400 طن 190 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وبريدج.كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة النوي اكسبريس وعلي متنها 750 سيارة بوزن 1500 طن قادمة من جدة  .

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تداول 11 ألف طن بضائع و487 شاحنة خضراوات وفواكه بموانئ البحر الأحمر


وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1165 راكب بموانيها.

 


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