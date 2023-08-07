الإثنين 07 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

تداول 11 ألف طن بضائع و487 شاحنة خضراوات وفواكه بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر،
موانئ البحر الاحمر، فيتو

كشفت هيئة موانئ البحر الأحمر عن تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و487 شاحنة خضراوات وفواكه بموانئ البحر الأحمر.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي أن عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 487 شاحنة و44 سيارة حيث شملت حركة الواردات 1100 طن بضائع، 155 شاحنة و15 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9900 طن بضائع، 332 شاحنة و29 سيارة. 

Advertisements

 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر العبارة أمل فيما غادرت الميناء بالأمس السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس، كما يشهد ميناء نويبع تداول 3200 طن بضائع و330 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا،آيلة وبريدج.

 


وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1254 راكبا بموانيها.

نقابة التمريض تكرم أعضائها من الكوادر المتميزة بمحافظة شمال سيناء

تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بمحافظة شمال سيناء السياسة الخارجية هيئة موانى البحر الاحمر هيئة موانئ البحر الاحمر محافظة شمال سيناء موانئ البحر الأحمر ميناء نويبع ميناء سفاجا

مواد متعلقة

كولر يطلب تجهيز أحمد عبد القادر لمباراة الرجاء المغربي

الإسكان تكشف تفاصيل طرح جديد للأراضي

مجلس النواب يوافق على منحة مساعدة أمريكية لتحفيز التجارة والاستثمار

القليوبية تستعد بغرف طوارئ وعمليات ونوبتجيات صباحية ومسائية لاستقبال الأعياد

انتعاش عملات الأسواق الناشئة مع وصول أسعار الفائدة لذروتها

التضخم العام يرتفع إلى 33.9% وانخفاض الأساسي إلى 39.5%.. اعرف الفرق بين بيانات الإحصاء والبنك المركزي

خبير اقتصادي يكشف أسباب عدم تراجع التضخم في مصر رغم انخفاضه بأمريكا وأوروبا

ارتفاع معدل التضخم السنوى إلى 33.9%.. وأسعار البيض والخبز واللحوم والألبان ترفع المعدل

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب، انخفاض أسعار المعدن الأصفر اليوم الإثنين 7-8-2023

أبرزها الحقوق والهندسة والصيدلة، مقترح برلماني بغلق باب القبول في 6 كليات

الاتفاق السعودي يزاحم اتحاد جدة بعرض ضخم لضم محمد صلاح

نقابة القراء تعلق على واقعة إلقاء نقطة على قارئ شهير

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023

من المستفيد من حريق وزارة الأوقاف؟.. سؤال برلماني للحكومة واتهام بوجود شبهات مصالح.. ومطالب بمحاسبة مختار جمعة جنائيا وسياسيا

وكيل محمد صلاح يحسم مصير عروض الدوري السعودي

التعاون السعودي يرسل 427 ألف دولار للزمالك (مستند)

Advertisements

منوعات

المزيد

الشركة صاحبة الغواصة المنكوبة تيتان تعلن إرسال 1000 شخص إلى الزهرة، والنشطاء: رحلة للجحيم

مؤسس تيتان الغارقة يخطط لإرسال 1000 شخص في رحلة لقلب الجحيم

مارك زوكربيرج يحدد موعد القتال مع إيلون ماسك

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الإثنين 7-8-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب، انخفاض أسعار المعدن الأصفر اليوم الإثنين 7-8-2023

أسعار الذهب اليوم الاثنين بالأسواق 7-8-2023، مؤشر الذهب بالبورصة المصرية مباشر

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 7-8-2023 في بداية التعاملات

ثبات سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه اليوم الإثنين 7-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

الفئات الأكثر عرضة لآلام الظهر وهذه أهم الأسباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

القراءات العشر وأصحابها وأماكن انتشارها في الأقطار الإسلامية

تفسير رؤية الكعبة في المنام وعلاقتها بتفريج الهموم والتخلص من الأزمات

ما حكم كتابة الآيات القرآنية بالذهب على جدار قبلة المسجد النبوي الشريف؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية