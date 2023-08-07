تداول 11 ألف طن بضائع و487 شاحنة خضراوات وفواكه بموانئ البحر الأحمر

كشفت هيئة موانئ البحر الأحمر عن تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و487 شاحنة خضراوات وفواكه بموانئ البحر الأحمر.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي أن عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 487 شاحنة و44 سيارة حيث شملت حركة الواردات 1100 طن بضائع، 155 شاحنة و15 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9900 طن بضائع، 332 شاحنة و29 سيارة.

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ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر العبارة أمل فيما غادرت الميناء بالأمس السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس، كما يشهد ميناء نويبع تداول 3200 طن بضائع و330 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا،آيلة وبريدج.



وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1254 راكبا بموانيها.