موعد عرض مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة 8

مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة ٨، يبحث الكثيرون عن موعد عرض مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة ٨ للكشف عن مزيد من الأحداث المفاجئة التي سوف يشهدها المسلسل.

موعد عرض مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة ٨

وفيما يتعلق بـ موعد عرض مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة ٨ فإن حلقات المسلسل تعرض في الساعات الأولى من كل يوم سبت وموعد عرض بتوقيت السعودية سيكون في الساعات الأولى من يوم السبت المقبل ١٢ أغسطس وبالتحديد في الـ ١٢ صباحًا، وموعد عرض مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة ٨ بتوقيت القاهرة سيكون أيضًا يوم السبت المقبل في تمام الـ ١٢ صباحًا وقد يتعامل عدد من الجمهور أن الموعد يكون في ليل الجمعة.

Advertisements

أحداث سيب وأنا أسيب الحلقة ٦

شهدت سيب وأنا أسيب حلقة 6 استمرار المناوشات بين بيلا وإبراهيم خاصة بعد سرقة بيلا أموال إبراهيم التي تتخطى مليون جنيه.

حيث قدم إبراهيم في سيب وأنا أسيب حلقة 6 محضرًا في بيلا يتهمها فيه بسرقة أمواله، بينما حضرت له مفاجآة باتهامه له بأنه ضربها فقرر الضابط في الأخير خلال سيب وأنا أسيب حلقة 6 حجز الثنائي في الحجز وكلاهما كان له مصيرًا مختلفًا في الحجز.

كما شهدت سيب وأنا أسيب حلقة ٦ الكشف عن مصير شخصية سناء التي تقدمها الفنانة هنادي مهنا، ففي نهاية سيب وأنا أسيب حلقة ٦ كشفت والدة إبراهيم (أحمد السعدني) عن سعادتها بلقاء بيلا فهي من رائحة سناء “الله يرحمها” لتدخل بيلا في حالة صدمة.