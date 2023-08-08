الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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منوعات

إجلاء 13 ألف ألماني من منازلهم بمدينة دوسلدورف، والسبب إرث الحرب العالمية الثانية

سكان دوسلدورف يغادرون
سكان دوسلدورف يغادرون منازلهم حاملين بعض أغراضهم، فيتو

قنبلة أمريكية من مخلفات الحرب العالمية الثانية، أجبرت نحو 13 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم موقتًا في دوسلدورف غربي ألمانيا.

وقال رجال الإطفاء في المدينة، الإثنين، إنه من المقرر إبطال مفعول القنبلة التي تزن طنًّا ليل الإثنين، الثلاثاء.

وعثر على القنبلة أثناء القيام بأعمال في هذا الحي وفقًا لبيان لرجال الإطفاء.

ولا تزال هناك في المدن الألمانية قنابل غير منفجرة تُكتشف بانتظام في مواقع بناء، بعد 78 عاما على نهاية الحرب العالمية الثانية.

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عام 2017، استدعى اكتشاف قنبلة تزن 1,4 طن في فرانكفورت (غرب) إجلاء 65 ألف شخص.

في ديسمبر 2021، انفجرت قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية في موقع قرب محطة القطار في ميونيخ (جنوب)، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص وتعطيل حركة السكك الحديد.


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