الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل الجلاش الحلو بدون حشو، سهلة وغير مكلف

الجلاش الحلو، فيتو
الجلاش الحلو، فيتو

طريقة عمل الجلاش الحلو بدون حشو، الجلاش الحلو من الحلوى الشرقية اللذيذة والشهيرة التى يعشقها الكبار والصغار.

وطريقة عمل الجلاش الحلو بدون حشو، سهلة وبسيط وغير مكلف، وعادة تفضلها ربات البيوت لسهولة تحضيره بأقل المكونات 

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الجلاش الحلو بدون حشو.

مكونات عمل الجلاش الحلو:-

لفة جلاش 

سمن ذائب

الشربات 

2 كوب سكر

2 كوب ماء

كيس فانيليا

عصير نصف ليمونة

طريقة عمل الجلاش الحلو بدون حشو:-

  • اولا نحضر الشربات، حيث نضع الماء والسكر معا على النار بدون تقليب.
  • وعند الغليان نضيف عصير الليمون ونتركه يغلي لمدة 5 دقائق ثم نضيف الفانيليا ونرفع الشربات من على النار ونتركه يبرد.
  • بعدها نشعل الفرن ونتركه يسخن.
  • ثم نحضر صينية الفرن وندهنها بالزبد أو السمن، نبدأ برص ورقات الجلاش بها مع مراعاة دهن كل ورقة بالسمن الذائب بواسطة فرشاة.
طريقة عمل الجلاش الحلو بدون حشو، فيتو 
  • وهكذا حتى تنتهى لفة الجلاش.
  • ثم نصب باقى كمية السمن المتبقية على وجه صينية الجلاش.
  • ثم نقطعها وندخلها الفرن حتى يحمر وجهها.
  • ثم نخرجها من الفرن بعد تمام النضج ونصب عليها الشربات البارد.
  • ثم تقطع وتقدم باردة.

طريقة عمل الجلاش الحلو بالكريمة 

ويمكن عمل الجلاش الحلو بالحشوات المختلفة، مثل الجلاش بالكريمة حيث يتم عمل الكريمة من خلال تذويب ٣ ملاعق كبيرة من النشاء فى نصف كيلو لبن حليب مع علبة كريمة حلويات، ويتم إضافة القليل من السكر ونضعها على النار الهادئة مع التقليب حتى يثقل القوام، ونتركها تبرد قليلا، ثم نضعها فى نصف صينية الجلاش وتكمل عليها باقى لفة الجلاش مع دهان كل طبقة بالسمن.

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طريقة عمل الجلاش الحلو بالنوتيلا والمكسرات 

ويمكن أيضا استبدال الكريمة بالنوتيلا أو الكاسترد أو المكسرات، حيث نفرد النوتيلا أو الكاسترد أو المسكرات فى منتصف صينية الجلاش بنفس الطريقة السابقة، حيث يمكن تحضيرها بأي حشوات حسب الرغبة، والكاسترد، يتم اولا تحضيره بتسويبه فى الماء اولا ثم نرفعه على النار ونقلب حتى يثقل قوامه، ثم يستخدم فى الحشد. وهو ساخنا، لسه لو فرده وهو ساخن.

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والجلاش يمكن تقديمه بطرق مختلفة حسب الرغبة وكذلك بحشوات عديدة حسب الرغبة، حيث تتفنن ربات البيوت فى حشواته وطرق تحضيره.

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الجلاش الجلاش الحلو طريقة عمل الجلاش الحلو بدون حشو الجلاش بالكريمة الشيف نوال أحمد

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