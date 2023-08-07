محمد صلاح: طريقة لعب أوسوريو لا تصلح للزمالك في الفترة الحالية

الزمالك، أكد محمد صلاح نجم فريق الزمالك السابق أن أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك يجب أن يعيد النظر في طريقة لعبه مع القلعة البيضاء في الفترة المقبلة.

وقال محمد صلاح نجم فريق الزمالك السابق لبرنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "من وجهة نظري أن طريقة لعب أوسوريو لا تصلح للزمالك في الفترة الحالية ويجب إعادة النظر في طريقة لعب القلعة البيضاء".

وتابع: "يجب تدعيم الزمالك في الفترة المقبلة لأن من وجهة نظري أن فريق الزمالك يحتاج صفقات تستطيع إعادة البطولات".

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وعلى صعيد متصل، أكد مرتضى منصور، الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك، على اتفاق نجله أمير مرتضى على تجديد عقد أحد نجوم الفريق.

مرتضى يعلن التوصل لاتفاق مع فتوح

وقال مرتضى في مقطع فيديو عبر حسابه بمنصة يوتيوب: أحمد فتوح خلاص خلص واتفق على مبلغ التجديد مع أمير وعلى المبدأ، وطبعا مش هقول الرقم لأن فتوح لاعب مهم جدًا.

وأضاف: الناس اللي بتقول هيحرق الأرض ويمشي، أنا لو عايز أبيع زيزو وفتوح هيجي لي نص مليار جنيه، على الأقل هطلب في كل واحد فيهم 10 مليون يورو، يبقى أنا ماشي وسايب ثورة نص مليار أو 800 مليون.

وأكمل منصور: عندنا في الحساب اللى في اتحاد الكرة 530 ألف دولار، وبكرة هروح أجيبهم بنفسي، وأول حاجة هنعملها هندفع مرتب شهر أو اتنين للمدرب، رقم 2 هنسدد غرامة أتشمبونج.

كما أعلن مرتضى منصور، الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك، أنه طلب من أعضاء مجلس إدارة النادي عدم تقديم استقالة جماعية.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر مقطع فيديو على حسابه بمنصة يوتيوب: فيه إشاعات طلعت إني جامع مجلس الإدارة علشان أقولهم استقيلوا، لأ اجتماع النهارده علشان أقولكم اوعى حد يستقيل، وأنا جاي أقولكم على الحلول!.

وأضاف: المجلس مستمر لحد نهاية مدته واللي هينط من المركب هو الخسران.

وأكمل: المجلس لن يرحل ولن يحل وسيكمل باقي مدته كاملة وعلى الجميع أن يساندوهم لحل أزمات الفريق.