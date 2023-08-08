جلسة تصوير لمحمد الشامي بالمصري (فيديو وصور)

نشر النادي المصري جلسة تصوير للاعبه الجديد محمد الشامي الوافد الجديد من النادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشرت صفحة المصري عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو للشامي عب خلاله عن سعادته بالعودة للعب بصفوف فريق المصري البورسعيدي مرة أخرى.

وأضاف: "سبب عودتي للنادي المصري لأن له الفضل عليَّ في تألقي بالدوري المصري موسم 2017\2016 لمدة 6 شهور هم من صنعوا محمد الشامي".

وتابع: "طموحي كبير في وجود مجلس إدارة برئاسة كامل أبو علي وجهاز فني بقيادة علي ماهر".

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المصري يتعاقد مع المهاجم محمد الشامي لثلاثة مواسم

وأتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي إجراءات التعاقد مع محمد الشامي، مهاجم فريق الإسماعيلي بعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتبارًا من الموسم الحالي وحتى نهاية موسم 2026/2025.

وتعد تلك الصفقة أولى صفقات المصري البورسعيدي استعدادًا للموسم الجديد علمًا بأن اللاعب البالغ من العمر 27 سنة والذي كان أحد ناشئي فريق إنبي، قد سبق له اللعب في صفوف المصري على سبيل الإعارة قادمًا من فريق الفريق البترولي خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2017/2016 حيث نجح مع زملائه في الوصول بالنسور الخضر إلى الدور النهائي لكأس مصر، قبل أن ينتقل لصفوف الزمالك ومنه إلى صفوف الإسماعيلي الذي قضى معه مواسمه الأخيرة قبل أن ينضم إلى صفوف القلعة الخضراء اعتبارًا من فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

محمد الشامي

محمد الشامي

محمد الشامي

المصري يتعاقد مع ميدو جابر لاعب سيراميكا كليوباترا لثلاثة مواسم

وأتم مجلس إدارة النادي المصري البوسعيدي رئاسة كامل أبو علي، وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن علي ماهر، إجراءات التعاقد مع ميدو جابر، لاعب خط وسط فريق سيراميكا كليوباترا بعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتبارًا من الموسم الحالي وحتى نهاية موسم 2026/2025 وذلك بعد إتمام إدارة المصري الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب بعد الاتفاق مع نظيرتها بنادي سيراميكا كليوباترا على كافة جوانب الصفقة.



جدير بالذكر، أن اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا والذي يشغل مركز الجناحين الأيمن والأيسر، كان قد سبق له اللعب على مستوى الناشئين بأندية المقاولون والسكة الحديد قبل أن ينتقل لصفوف فريق الألومنيوم والذي تألق بين صفوفه لينتقل بعد ذلك لصفوف مصر المقاصة ومنه للنادي الأهلي قبل أن ينضم إلى فريق سيراميكا كليوباترا قبل موسمين.



المصري يتعاقد مع سمير فكري لاعب الداخلية لأربعة مواسم

وأعلن مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبو علي التعاقد بشكل رسمي مع اللاعب سمير فكري قادمًا من صفوف فريق الداخلية.

وحصل النادي المصري على توقيع سمير فكري بعقد ممتد لمدة أربع سنوات قادمة وذلك بعدما حصل مسؤولو النادي البورسعيدي على الاستغناء الخاص باللاعب بعد إنهاء إجراءات انتقاله مع ناديه الداخلية.

وجه نادي المصري البورسعيدي الشكر لنجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إسلام المزين بعد انتهاء منافسات موسم 2022-2023.

ورحل عن المصري الثنائي عبده يحيى ومحمد جريندو عقب انتهاء إعارة الأول وعدم تجديد التعاقد مع الثاني ورجب عمران وزياد كمال ومحمد الفيومي.

عقوبات مباراة الأهلي والمصري

أصدرت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عددا من القرارات بعد أحداث مباراة الأهلي والمصري في ربع نهائي بطولة كأس مصر، جاءت كالتالى:

1- حرمان جماهير النادى الأهلي المتواجدين بالمباراة من حضور المباريات لعدد "مباراتين" قادمتين في بطولة كأس مصر.

2-إيقاف هارالد جمبرالد مساعد مدرب النادى الأهلي "مباراتين" قادمتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها "20000 جنية " عشرون ألف جنيه، تسدد لخزينة الاتحاد لما بدر منه - على ألا يشارك في مباريات الكأس إلا بعد انتهاء الإيقاف، حيث إن الإيقافات والإنذارات في بطولة كأس مصر منفصلة طبقا للائحة:

3- حرمان جماهير النادي المصري المتواجدين بالمباراة من حضور المباريات لعدد "مباراتين" قادمتين فى بطولة كأس مصر.

4- إيقاف على ماهر المدير الفني للنادي المصري "أربع مباريات" وغرامة مالية قيمتها 20000 جنيه " عشرون ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد للطرد وما بدر منه بعد الطرد وبعد نهاية المباراة.. على ألا يشارك في مباريات الكأس إلا بعد انتهاء الإيقاف حيث إن الإيقافات والإنذارات في مسابقة كأس مصر منفصلة طبقا للائحة.

5- منع إبراهيم متولى عامل غرف خلع ملابس النادي المصري من مرافقة الفريق في المباريات لمدة "عامين" اعتبارًا من تاريخ المباراة، وذلك لما بدر منه بعد نهاية المباراة.

المصري يتقدم بتظلم ضد عقوبات مباراة الأهلي بكأس مصر

أكد ياسر يحيى عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي أن المجلس برئاسة كامل أبو علي قرر التقدم بتظلم احتجاج رسمي لدى لجنة المسابقات باتحاد الكرة ضد العقوبات الموقعة على علي ماهر المدير الفني نتيجة أحداث مباراة الأهلي والمصري بمسابقة كأس مصر.

وأكد عضو المصري أن العقوبات الموقعة على ناديه ظالمة للغاية ولا تتناسب مع أحداث اللقاء.