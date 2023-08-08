الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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محافظات

التحقيقات الأولية لحريق 6 منازل بشبرا الخيمة: عقب سيجارة السبب

مطافي، فيتو
مطافي، فيتو

كشفت التحريات الأولية في حريق نشب في أحد أبراج الحمام أعلى منزل، وامتداده إلى 5 منازل مجاورة بشارع الشعراوي، دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، عن أن عقب سيجارة مشتعلة وراء اندلاع الحريق وتصاعد ألسنة اللهب، وجرى نقل مصاب للمستشفى.

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وكان نجح رجال الحماية المدنية بالقليوبية في السيطرة على حريق نشب بعدة منازل بشارع متفرع من شارع الشعراوي بمنطقه بهتيم بحي شرق شبرا الخيمة، وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون أن يمتد للشقق السكنية والمناطق المجاورة.

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وكانت البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة، بنشوب حريق نشب بعدة منازل بشارع متفرع من شارع الشعراوي بمنطقه بهتيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

على الفور جرى الدفع بـ 10 سيارات إطفاء لموقع الحريق، وتم فصل التيار الكهربائي عن المنطقة، وتم السيطرة على الحريق، دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، ومنع امتداد الحريق للشقق السكنية، وكذلك أعمال التبريد بموقع الحريق لمنع نشوب الحريق مرة أخرى.

وبالمعاينة والفحص تبين إصابة شخص، جرى نقله للمستشفى، والحريق نشب في أحد أبراج الحمام أعلى منزل، وسقط على جانبيه من آثار الحريق فامتد الحريق إلى 5 منازل مجاورة ودفعت الحماية المدنية بالقليوبية بعدد 10 سيارات إطفاء لموقع الحريق، بشارع متفرع من شارع الشعراوي بمنطقه بهتيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وكشفت المعاينة الأولية عن الحريق أن سبب اندلاعه إلقاء عقب سيجارة مشتعل وسط تلك العشش الواقعة أعلى الأسطح.

 

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