الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

أبطال الكيك بوكسينج بنادي الاتحاد بالسنبلاوين يمثلون مصر في كأس العالم بتركيا

أبطال الكيك بوكسينج،
أبطال الكيك بوكسينج، فيتو

حقق فريق الكيك بوكسينج بنادي الاتحاد الرياضي بالسنبلاوين بقيادة المدرب الكابتن محمود نجيب مدرب الفريق بطولة الجمهورية للمناطق المستوي الأول A، والتي اقيمت بالقرية الأوليمبية بالمنصورة.

فريق الكيك بوكسينج، فيتو

جاء عقب ذلك التصعيد إلى بطولة الجمهورية للمناطق والتي أقيمت بإستاد القاهرة الدولي، وتم تحقيق المركز الأول والثاني، وتم اختيار اللاعبين للانضمام لمنتخب مصر القومي للكيك بوكسينج.

بحضور الكابتن محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج والكابتن ايمن الإمام المدير التنفيذي لمنطقة الدقهلية للكيك بوكسينج، وكان أول تدريب لهم مع المنتخب القومي بالمؤسسة العسكرية بالهايكستب بالقاهرة استعدادًا لبطولة العالم بتركيا.

Advertisements

فريق الكيك بوكسنج، فيتو

وأبطال الكيك بوكسينج بنادي الاتحاد الرياضي بالسنبلاوين وهم: البطلة رودينا محمد عبد اللطيف، والبطل أحمد محمود خليل، والبطل مصطفى محمود نجيب، والبطل يوسف محمد عبد اللطيف، والبطلة سلمي عاطف البيومي، والبطل سيف محمد عبد اللطيف، والبطل هاشم خالد فتوح.

يأتي هذا النجاح والتفوق برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة مني عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وجاسر خالد مدير إدارة شباب السنبلاوين، ومجلس ادارة نادي الاتحاد الرياضي بالسنبلاوين،  والمدرب الكابتن محمود نحيب مدرب الفريق، مع أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح والتمثيل المشرف لمصر بكاس العالم بتركيا.

وزير الشباب والرياضة يعين عصام سراج الدين مساعدًا للتسويق والشئون التجارية

وزير الشباب ومحافظ الجيزة يفتتحان عددا من المشروعات بمركز شباب الكوم الأخضر (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاتحاد المصري للكيك بوكسينج الدكتور ايمن الاتحاد المصري إستاد القاهرة الدولي استاد القاهرة شرف صبحي وزير الشباب والرياضة

مواد متعلقة

الشباب السعودي يحقق رقما غير مسبوق في تاريخ البطولات العربية للأندية

انطلاق منافسات الأسبوع الثالث من دوري مراكز الشباب بالدقهلية في نسخته العاشرة 2023

البطولة العربية، الشباب يصعد لنصف النهائي بعد الفوز على الوحدة بركلات الترجيح

الأكثر قراءة

عليه إجماع، شبانة يكشف خليفة مرتضى منصور في رئاسة الزمالك

الأرصاد تزف بشرى عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم حتى السبت وتحذر من ظاهرتين

عملية جراحية عاجلة للفنانة آمال ماهر، ومروة نصر: حالتها حرجة وادعوا لها

توابع زلزال سعر الفائدة، قفزة جديدة في أسعار سيارات رينو في أغسطس، تصل إلى 245 ألف جنيه

اصطياد المتلاعبين بالبورصة وأزمة طاقة عربية، أسباب التجديد لرئيس الهيئة للرقابة المالية

احنا مش الجبلاية، اتحاد اليد يحدد 4 أزمات أدت لوقف القيد بالزمالك ومنعه من المشاركة بالبطولة العربية

مرتضى منصور يهاجم شيكابالا: أنا تركت رئاسة الزمالك بسببك وتسريبك للأخبار بتسيء لنفسك

رئيس نادي أسوان: نتمسك بقرار الجمعية العمومية بإلغاء دوري المحترفين

Advertisements

منوعات

المزيد

شبيه ماسك الصيني يخوض نزالا مع زوكربيرج على تيك توك (فيديو)

حادث مأساوي، الطفل محمد الشهراني يثير تفاعل السعوديين على مواقع التواصل

روسيا تستعد لإطلاق أول رحلة إلى القمر منذ 47 عاما

مصرع إيطالي قتل بقطع جبن، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم الثلاثاء

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 7-8-2023 في نهاية التعاملات

سعر القصدير عالميا اليوم الإثنين 7-8-2023

سعر السكر اليوم الإثنين 7-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

4 نجوم وصديقه نصحوها تبعد عنه وفنان مشهور ساعدها تتجوزه.. دلال عبد العزيز وسمير غانم ثنائي جمعهما الفن والحب ولم يفرقهما المرض (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 8- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 8- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 8- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية