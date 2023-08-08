أبطال الكيك بوكسينج بنادي الاتحاد بالسنبلاوين يمثلون مصر في كأس العالم بتركيا

حقق فريق الكيك بوكسينج بنادي الاتحاد الرياضي بالسنبلاوين بقيادة المدرب الكابتن محمود نجيب مدرب الفريق بطولة الجمهورية للمناطق المستوي الأول A، والتي اقيمت بالقرية الأوليمبية بالمنصورة.

فريق الكيك بوكسينج، فيتو

جاء عقب ذلك التصعيد إلى بطولة الجمهورية للمناطق والتي أقيمت بإستاد القاهرة الدولي، وتم تحقيق المركز الأول والثاني، وتم اختيار اللاعبين للانضمام لمنتخب مصر القومي للكيك بوكسينج.

بحضور الكابتن محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج والكابتن ايمن الإمام المدير التنفيذي لمنطقة الدقهلية للكيك بوكسينج، وكان أول تدريب لهم مع المنتخب القومي بالمؤسسة العسكرية بالهايكستب بالقاهرة استعدادًا لبطولة العالم بتركيا.

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فريق الكيك بوكسنج، فيتو

وأبطال الكيك بوكسينج بنادي الاتحاد الرياضي بالسنبلاوين وهم: البطلة رودينا محمد عبد اللطيف، والبطل أحمد محمود خليل، والبطل مصطفى محمود نجيب، والبطل يوسف محمد عبد اللطيف، والبطلة سلمي عاطف البيومي، والبطل سيف محمد عبد اللطيف، والبطل هاشم خالد فتوح.

يأتي هذا النجاح والتفوق برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة مني عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وجاسر خالد مدير إدارة شباب السنبلاوين، ومجلس ادارة نادي الاتحاد الرياضي بالسنبلاوين، والمدرب الكابتن محمود نحيب مدرب الفريق، مع أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح والتمثيل المشرف لمصر بكاس العالم بتركيا.