قاهرة إسماعيل المفتش ضمن سلسلة أرواح في المدينة بالهناجر غدًا

تستضيف قاعة سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية، في الخامسة من مساء غد الثلاثاء الموافق 8 أغسطس الجاري اللقاء السادس عشر من سلسلة "أرواح في المدينة"والتى تقام بالتعاون بين بيت المعمار المصري، ومشروع "القاهره عنوانى"، وتقام هذا الشهر بعنوان "قاهرة إسماعيل المفتش".

إسماعيل المفتش

ويتناول الكاتب محمود التميمى قصة الصديق المعاون الذي تحول إلى شريك في الحكم ثم صارت قصته عبرة وانتهت حياته بمأساة وهو "إسماعيل المفتش" وزير المالية في زمن الخديوي إسماعيل.

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وهو الرجل الذى تحول من موظف في خدمة الخديوي إلى شريك في الحكم ثم صارت قصته عبرة، كما يتناول شخصية المفتش التى جسدها الفنان الكبير أسامة عباس فى مسلسل " بوابة الحلواني ".

سلسلة أرواح في المدينة

يذكر ان سلسلة أرواح في المدينة أطلقها قبل عام مشروع القاهرة عنواني بالتعاون مع بيت المعمار المصري وتستضيفها سينما الهناجر التابعين لقطاع صندوق التنمية الثقافية.