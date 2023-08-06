التنمية الثقافية يبدأ فعاليات برنامج "إجازة سعيدة" بالهناجر، اليوم
يبدأ قطاع صندوق التنمية الثقافية اليوم الأحد الموافق 6 أغسطس الجاري فعاليات برنامج "إجازة سعيدة"، وذلك بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، حيث تستمر الفعاليات حتى الخميس 10 أغسطس.
فعاليات برنامج إجازة سعيدة
وتتضمن الفعاليات أنشطة ثقافية وفنية متعددة للأطفال، منها: ورش رسم، تصنيع عرائس، ماسكات، وحلي، بالإضافة إلى عروض سينمائية يومية لأفلام الأطفال.
وتبدأ أولى الفعاليات فى الحادية عشرة صباحا بعرض فيلمي "بوب وميما"، "يحيى وكنوز"، يعقب العرض ورشة تعليم رسم إشراف إسراء عماد، وورشة مكرمية إشراف سها علما.
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