الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رياضة

لاعب الزمالك يحتفل بخطوبته

يوسف حسن، فيتو
يوسف حسن، فيتو

احتفل يوسف حسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بخطوبته مساء اليوم الإثنين. 

ونشر يوسف حسن صورة من حفل الخطوبة وعلق عليها: "الحمد لله". 

 

وكان نادي الزمالك، قد تعاقد مع 10 صفقات في الميركاتو الصيفي الماضي، كان من ضمنها اللاعب الشاب يوسف حسن.

وتعاقد الزمالك مع يوسف حسن قادما من نادي وادي دجلة، في صفقة بلغت تقريبا 8 ملايين جنيه وفقا لما أكده مصدر داخل الزمالك.

يوسف حسن مهاجم الزمالك

وكان انضمام يوسف حسن إلى الزماك بهذا المبلغ شيئا يدعو إلى الدهشة، لأنه انضم من فريق ينشط في الدرجة الثانية، ولم يقدم مع وادي دجلة والمقاولون العرب أداء مميزا كي يضمه الزمالك بهذا المبلغ الضخم.

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ومنذ انضمام يوسف حسن إلى الزمالك لم يستطع صاحب الـ20 عاما إقناع أي مدرب داخل جدران القلعة البيضاء حتى نزل إلى فريق الشباب ليتمرن معهم خلال الفترات الماضية بخلاف الإصابة التي تعرض لها أيضا.

وشارك يوسف حسن في 4 مباريات فقط في عامه الأول مع الزمالك بواقع 198 دقيقة ولم يستطع المساهمة في أي هدف.

ومنذ انضمامه إلى الزمالك لم يقنع يوسف حسن البرتغالي جوسفالدو فيريرا ثم لم يقنع أسامه نبيه أو أي مدرب قاد الزمالك في الفترة الماضية، حتى خرج من حسابات الفريق الأول تماما، وتعرض اللاعب للإصابة فترة ثم بدأ في التمرين مع فرق الناشئين في الزمالك.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يوم أمس إلى القاهرة قادمة من السعودية بعد توديع البطولة العربية.

وبدأت أمس السبت الراحة التى منحها الجهاز الفني للفريق  الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو  للاعبين  لمدة 20 يوما عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية.

وقرر المدير الفني عودة الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد. 

وانتهى مشوار الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو في البطولة العربية بعد ما احتل الفريق المركز الثالث في مجموعته بالبطولة العربية.

وفي السطور التالية نعرض مشوار أوسوريو مع الزمالك بعد توديع البطولة العربية من دور المجموعات:

مشوار خوان كارلوس أوسوريو مع الزمالك 

وخاض خوان كارلوس أوسوريو 17 مباراة مع الزمالك في جميع البطولات، بواقع 11 مباراة في الدوري المصري الممتاز، نجح في الفوز بـ6 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر في مباراتين، و3 مباريات في كأس مصر ونجح في الفوز بها، و3 مباريات في البطولة العربية، فاز في مباراة وتعادل في مباراة وخسر مباراة. 

وتعادل نادي الزمالك مع نظيره النصر السعودي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

بهذه النتيجة ودع نادي الزمالك البطولة العربية من دور المجموعات برفقة الاتحاد المنستيري بينما يتأهل النصر برفقة الشباب للدور القادم.

فائدة الزمالك من المشاركة في البطولة العربية

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم  قد كشف عن جوائز البطولة والتي تبلغ 10 ملايين دولار.

ويحصل الزمالك على 100 ألف دولار وذلك وفقا للائحة التي أعلنها الاتحاد العربي لكرة القدم.

وأكد الاتحاد العربي لكرة القدم أن الفريق الذي يودع البطولة من المجموعات يحصل على 100 ألف دولار.

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