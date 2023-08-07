الأردن يكشف حقيقة فرض قيود على العمالة المصرية

كشف وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول حقيقة وجود قيود على العمالة المصرية بالأردن.

وأشاد الشبول بالعمالة المصرية الموجودة في الأردن وجودتها، مؤكدا أنها الأكثر قبولا لدى الشعب الأردني، مضيفا أن "العمالة المصرية في الأردن تحظى بمعاملة كريمة، وهي عمالة مهذبة وماهرة ولكن نريد تصويب الأوضاع، ولا سيما أن سوق العمل في الأردن فيه العديد من المشكلات في ظل وجود اللاجئين.

العمالة المصرية بالأردن

وجاء تصريح الوزير الشبول بشأن العمالة المصرية في المملكة، على هامش اجتماعات الدورة الـ31 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التي ترأسها رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في العاصمة الأردنية عمان.

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وتحدث الوزير الأردني في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان ونقلتها وكالة الأنباء الأردنية " بترا " عن وجود عمالة مصرية مخالفة لقانون العمل في الأردن، وتم بذل جهود لتسوية أوضاعها، منوهًا إلى أن الكثير من العمالة التي تأتي من مصر تعمل في قطاعات أخرى غير التي جاءت من أجلها".

وأكد الشبول أنه تم فتح الانتقال بين القطاعات لمدة 4 أشهر، وتسوية الكثير من الأمور، ولكن ما زالت هناك أعداد كبيرة لم تصوب أوضاعها، وتم تمديد المدة شهرين إضافيين، ونأمل أن يسارع من لم يصوب أوضاعه بأن يبادر سريعا إلى ذلك.

اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة

ويشار إلى أنه نتج عن اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، توقيع 12 اتفاقيَّة للتّعاون في مجالات: رسم السياسات الاقتصادية والرقابة المالية، والبيئة، والشُّؤون الاجتماعية، والإعلام، والثَّقافة، والتدريب المهني، والقوى العاملة، والضمان الاجتماعي، والصحة، والأوقاف، والبريد.

كما أعرب الشبول، عن تفاؤله الكبير بنتائج اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.

وقال فيصل الشبول: متفائلون جدا بالنتائج التي توصلت إليها اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة وبما جرى التفاهم حوله، وتوقيع مذكرات تعاون بشأنه"، مؤكدا أن اجتماعات اليوم شهدت أجواء تؤكد قوة ومتانة وتاريخ العلاقات الأردنية المصرية.