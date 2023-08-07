رئيس الوزراء يصل مطار القاهرة عائدًا من الأردن
وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، إلى مطار القاهرة الدولي، عائدًا من العاصمة الأردنية عَمّان، في ختام زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى، ترأس خلالها اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، بمشاركة نظيره الأردني الدكتور بشر الخصاونة.
وكان في وداع رئيس الوزراء بمطار عَمان المدني (ماركا) لدى مغادرته الأردن اليوم، يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل، رئيس بعثة الشرف، والسفير محمد سمير، سفير مصر لدى الأردن.
وشهدت الزيارة عدة فعاليات بدأت بعقد اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، وتبعها توقيع عدد من الوثائق في عدة مجالات، وإجراء لقاءات بين مسؤولي الجانبين.
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