بعد انعقاد اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.. 726.5 مليون دولار صادرات مصر إلى الأردن خلال 2022.. والوقود والزيوت المعدنية على رأس الصادرات

تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن تطورًا ملحوظًا على مدار السنوات الماضية، لتقترب من مليار دولار بنهاية عام 2022، كما يسهم القطاع الخاص من البلدين في دفع الاستثمارات في مختلف المجالات لاسيما الطاقة والاستثمار العقاري والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وغيرها من المجالات.

اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة

ويشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،، في زيارة رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، يرأس خلالها وفد مصر فى اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، والتي تَعقدُ اجتماعاتها اليوم الاثنين بالعاصمة الأردنية عمان.

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ويرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة وفد رسمي رفيع المستوى، يضم: المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسن شحاتة، وزير العمل.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، تعد أكثر اللجان المشتركة انتظامًا فى الانعقاد منذ إطلاقها في عام 1985، لتسهم بدور كبير في تعزيز العلاقات المشتركة على كافة المستويات بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، حيث تم عقد 30 دورة على مدار أربعة عقود نتج عنها عشرات الوثائق في مختلف المجالات انعكست بشكل كبير على مؤشرات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي بين البلدين الشقيقين؛ كما انبثق عن هذه اللجنة عددٌ من اللجان الفنية في مختلف المجالات لتنظيم سير العمل وحل كافة العقبات التي تعترض جهود تعزيز علاقات التعاون المشتركة.

الإحصاء: 24% ارتفاعًا في قيمة الصادرات المصرية للأردن خلال عام 2022

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى الأردن مسجلة 726.5 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 711.1 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 24%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الأردن 253.9 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 204.7 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.2%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن لتصل إلى 980.4 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 915.8 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 7.1%.

أهم عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الأردن خلال عام 2022

1. وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 157.3 مليون دولار.

2. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 55 مليون دولار.

3. محضرات خضر بقيمة 41.7 مليون دولار.

4. خضر ونباتات بقيمة 37.2 مليون دولار.

5. منتجات من خزف بقيمة 34.4 مليون دولار.

6. شحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية بقيمة 34.3 مليون دولار.

7. ألبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 32.4 مليون دولار.

8. فواكه بقيمة 31.7 مليون دولار.

9. منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 30.1 مليون دولار.

10. مصنوعات من حديد وصلب بقيمة 26.1 مليون دولار.

أهم عشر مجموعات سلعية استوردتها مصر من الأردن خلال عام 2022

1. أسمدة بقيمة 143.4 مليون دولار.

2. منتجات الصيدلة بقيمة 24.3 مليون دولار.

3. ألومنيوم ومصنوعاته بقيمة 12.7 مليون دولار.

4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 11.9 مليون دولار.

5. منتجات كيميائية متنوعة بقيمة 6.8 مليون دولار.

6. منتجات كيميائية عضوية بقيمة 6 مليون دولار.

7. مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 5.7 مليون دولار.

8. أغذية محضرة للحيوانات بقيمة 5.4 مليون دولار.

9. منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 4.7 مليون دولار.

10. فواكه بقيمة 4.1 مليون دولار.

قيمة الاستثمارات الأردنية في مصر

وبلغت قيمة الاستثمارات الأردنية في مصر 29.2 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2022/2023 مقابل 13.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2021/2022 بنسبة ارتفاع قدرها 122.9%.

قيمة تحويلات المصريين العاملين بالأردن

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالأردن 792.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 774.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.4%.

قيمة تحويلات الأردنيين العاملين في مصر

بلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين في مصر 9.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 12.3 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة انخفاض قدرها 21.8%.

المشاط تؤكد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الأردن

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ويوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل الأردني، الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، في دورتها الحادية والثلاثين، المنعقدة بالعاصمة الأردنية عمان، والتي تأتي في ضوء العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين والمباحثات المستمرة لتوسيع نطاق التعاون على مستوى المجالات كافة بما يخدم أولويات التنمية المشتركة.

الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة

واستعرض الوزيران أهم ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات التحضيرية تمهيدًا لانعقاد اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، والوصول إلى اتفاق بشأن عدد من وثائق التعاون التي تعزز الجهود المشتركة للتنمية في البلدين الشقيقين لاسيما في مجالات العمالة والصحة والبيئة والثقافة والرقابة المالية، وغيرها من المجالات.

ارتفاع حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات بين البلدين

وخلال الاجتماع الذي عقد افتراضيا، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الشكر للحكومة الأردنية على تيسير انعقاد اجتماعات الخبراء التي سبقت انعقاد الاجتماع الوزاري للجنة المصرية الأردنية المشتركة، معربة عن تطلعها أن تثمر اللجنة عن مزيد من مجالات التعاون المشترك والوثائق التي تعزز التعاون بين البلدين الشقيقين وتنعكس على ارتفاع حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات بين البلدين.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة العمل المستمر على دفع العلاقات الثنائية مع المملكة الأردنية الهاشمية إلى آفاق أرحب، بما يعكس توافق الرؤى بين البلدين والزيارات المتبادلة بين قادة الدولتين، تأكيدًا على العلاقات التاريخية والصلات الوثيقة على المستوى الثقافي والديني والقومي بما يعزز التعاون الثنائي والإقليمي.

وأوضحت «المشاط»، أن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة من أهم آليات التنسيق والتعاون التي تعزز التعاون الثنائي مع المملكة الأردنية الهاشمية، وكذا التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، كما أنها تتيح المزيد من فرص التعاون في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه دول العالم كافة وتتأثر بها دول المنطقة وقارة أفريقيا.

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