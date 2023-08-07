أخبار الأهلى، قرار جديد من الفيفا بشأن غرامة كهربا واتجاه لإلغاء معسكر الفريق بالنمسا

أخبار الأهلى، تقدم “فيتو” خدمة نشرة أخبار النادي الأهلي التي ترصد أهم الأحداث داخل القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية.

أول ظهور لخالد عبد الفتاح بعد إجراء عملية جراحة

وأجرى خالد عبد الفتاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عملية جراحية ناجحة بعد إصابته بكسر في عظمة الترقوة في إحدى المستشفيات الخاصة بمدينة القاهرة.

وصاحب خالد عبد الفتاح خلال إجرائه العملية الدكتور محمد وفائى أخصائي العلاج الطبيعي بالجهاز الطبى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

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فيفا يخطر اتحاد الكرة بمد عقوبة كهربا 30 يوما

أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا خطابا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بمنح محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مهلة جديدة لمدة 30 يوما من أجل تسديد الغرامة الموقعة عليه لصالح ناديه السابق الزمالك، والتى تقدر بمليوني دولار.

وكان محمود كهربا، حصل على أكثر من مهلة لسداد غرامة نادي الزمالك آخرها كان ينتهي في 3 أغسطس الجاري.

وتعد غرامة كهربا لنادي الزمالك، 2 مليون دولار والتي كانت وقعتها لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

موعد عودة رضا سليم إلى القاهرة

يقضي رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فترة الراحة بالمغرب وذلك بعد توقيعه على عقود انضمام إلى القلعة الحمراء قادما من صفوف فريق الجيش الملكي المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعلمت فيتو أن رضا سليم سوف يعود إلى القاهرة للانضمام إلى تدريبات الأهلي يوم 20 أغسطس الجاري وذلك وفقًا لما أبلغه به الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

ويخضع رضا سليم في الوقت الحالي إلى برنامج تأهيلي تم وضعه له من قبل الجهاز الفني للنادي الأهلي وذلك قبل انتظامه في تدريبات الفريق الأحمر يوم خلال الفترة المقبلة.

وأعلن النادي الأهلي عن انضمام رضا سليم لاعب فريق الجيش الملكي المغربي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة 4 سنوات، ويحق إضافة سنة أخرى لمدة العقد إذا ما رغب النادي الأهلي في ذلك.

وشهدت الأيام الماضية إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال اللاعب للنادي الأهلي.

اتجاه لنقل معسكر الأهلى إلى المغرب

ويسود اتجاه داخل النادى الأهلى لنقل معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الذي كان مقرر إقامته في النمسا الى المغرب وذلك في ظل صعوبة استخراج التأشيرات الى جانب ضيق الوقت المحدد لإقامة المعسكر استعدادا لمنافسات الموسم القادم 2023-2024.

وعلمت فيتو أن مسئولى الأهلى قرروا عرض فكرة أقام معسكر الفريق استعدادا للموسم القادم بالمغرب على السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق وذلك بعدما أشاد بالتجهيزات داخل المغرب خلال فترة مشاركة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية التي استضافتها الدولة المغربية في شهر فبراير الماضي.

إمام عاشور يواصل التأهيل بالجيم

يواصل إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أداء برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابته بتمزق في العضلة الخلفية التي تعرض لها خلال تواجده مع فريقه السابق ميتلاند الدنماركي.

ونشر إمام عاشور فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي على إنستجرام خلال أدائه بعض التدريبات التأهيلية بالجيم رفقه محمود حمدي أخصائي التأهيل بالنادي الأهلي وذلك استعدادا للموسم القادم.